Maria Stefania Di Renzo moglie di Alessandro Tersigni/ Galeotto un musical teatrale

Maria Stefania Di Renzo da Amici 2 a Parigi il passo è stato breve

Maria Stefania Di Renzo è la moglie di Alessandro Tersigni, attore di successo noto soprattutto per il ruolo di Vittorio Conti nella fiction Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Nata il 28 febbraio 1980 a Roma, Maria Stefania Di Renzo ha iniziato a imparare a ballare all’età di sette anni ed è cresciuta pensando che un giorno sarebbe diventata una grande danzatrice. È ricordata come una delle ex allieve del programma Amici, condotto da Maria De Filippi. Ha partecipato alla seconda edizione del talent show come ballerina. Il suo sogno si è avverato quando ha varcato la soglia degli studi Mediaset e ha conquistato un posto nell’ambita trasmissione.

Maria Stefania Di Renzo la vita sentimentale: galeotto un musical

Il 2010 è stato un anno importante nella vita sentimentale di Maria Stefania di Renzo. È in quell’anno che ha conosciuto il marito, Alessandro Tersigni, durante la presentazione teatrale di un musical. Erano entrambi timidi, ma l’attrazione era innegabile. Il loro fidanzamento è durato sei anni, con alti e bassi in parte a causa dei reciproci impegni di lavoro. Anche la distanza che li ha tenuti lontani per tanto tempo, ha contribuito alla loro crisi. Il giorno della proposta di matrimonio, Maria Stefania Di Renzo ha accetato di diventare moglie dell’attore, ma pochi giorni dopo ha preso un aereo per Marsiglia, dove avrebbe lavorato in Francia per i cinque anni successivi. È stato un momento difficile per la ballerina, non voleva perdere l’opportunità di esibirsi nei teatri europei, ma nemmeno se la sentiva di sacrificare la sua relazione con Alessandro Tersigni per la carriera. Fortunatamente sono riusciti a risolvere il problema, facendo trionfare il loro amore.

Si sono sposati il 19 luglio 2016, con una cerimonia molto intima e lontana dai riflettori. La riservatezza delle nozze è durata il tempo di uno scatto. Un invitato ha fotografato Maria Stefania Di Renzo e Alessandro Tersigni in abiti nuziali e ha condiviso la foto sui social network rendendo pubblico il loro matrimonio. Un anno dopo è nato Filippo, nel 2012 è venuta alla luce Zoe. Oggi sono una famiglia felice. Alessandro Tersigni, in un’intervista al settimanale F, ha dichiarato che Maria Stefania Di Renzo conosce tutto di lui. “È la chiave di volta di quello che sono adesso. Ha capito chi fossi, cosa volevo fare e ha lottato con me perché accadesse. È la mia spalla. Una donna concreta, pratica e decisa”. Al momento non si sa molto di più di Maria Stefania Di Renzo perché la sua vita privata e il suo profilo Instagram non sono pubblici, evidentemente per mantenere un basso profilo di gossip.

