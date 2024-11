Sopravvissute, programma condotto da Matilde D’Errico su Rai 3, dalle 23:20, torna oggi con una puntata dedicata al caso di Maria Stella, una donna sopravvissuta alle violenze dell’ex marito che ha cercato di ucciderla. Scampata al tentato femminicidio avvenuto il 3 marzo 2022, oggi racconta il suo calvario prima di riuscire a salvarsi da quell’inferno di maltrattamenti e minacce. Ospite di Sopravvissute, Maria Stella ripercorre le tappe che l’hanno vista precipitare in un abisso di dolore e paura fino alla sua definitiva rinascita, e non risparmia i dettagli più crudi di quanto è stata costretta a vivere durante e dopo il matrimonio.

Chi è Maria Stella e il suo inferno a Sopravvissute

La terza puntata della nuova stagione di Sopravvissute vede quindi protagonista Maria Stella e il suo coraggio. Il 3 marzo 2022, l’ex marito si è appostato e ha aspettato che lei uscisse di casa per andare al lavoro per poi colpirla brutalmente con un coltello alla testa e alla schiena.

Terribile il racconto della vittima davanti alle telecamere, un resoconto che restituisce al pubblico, parola dopo parola, la gravità di un crimine sconcertante e purtroppo sempre più frequente. “Stavo andando al lavoro e me lo son sentito alle spalle – ha raccontato Maria Stella ai microfoni di Sopravvissute –. Al momento di aprire lo sportello della mia macchina, lui si è accanito su di me, aveva già sferrato le prime coltellate. Era partito da Bari per appostarsi, io ho gridato due volte ‘Aiuto’, poi lui ha continuato ad accoltellarmi, cercava di prendermi la giugulare“.

Nel corso della sua ricostruzione del tentato omicidio subito dall’ex coniuge, Maria Stella ha parlato anche dei colpi inferti con il preciso intento di ucciderla: “Cercava di prendermi il collo. Avendo capito quello che stava succedendo, ho cercato di difendermi, ho preso il coltello in mano… Lui mi aveva dato un morso al volto per non farmi gridare, infatti ho ancora i segni. Io sono riuscita a prendere il coltello e a spezzarne addirittura la molla. Lui me lo ha tolto e mi ha accoltellato sia alla testa che nell’orecchio“.