Maria Teresa 3, miniserie su Rai3/ Anticipazioni e diretta streaming: nozze combinate e una tragica morte

Maria Teresa 3, miniserie su Rai3: anticipazioni 5 gennaio

Giovedì 5 gennaio alle 21:25 su Rai3 va in onda il capitolo finale della serie dedicata a Maria Teresa D’Austria. Si tratta di un film tv, dal titolo Maria Teresa – L’apice del potere, che di fatto chiude la storia che è andata in onda le scorse settimane in una prima e una seconda parte.

Cosa accade in questa ultima fase della vita di Maria Teresa D’Austria? La trama riportata da Raiplay ci svela che è la storia dei matrimoni grazie ai quali l’influenza della casa degli Asburgo Lorena si estende su tutta l’Europa. Il primo matrimonio è quello fra Giuseppe, il primogenito, e Isabella di Parma. Dopo il matrimonio Isabella si innamora di Mimì, sorella di Giuseppe e anche se da alla luce una bimba, la sua disperazione non si placa. Dopo il parto si contagia volontariamente con il vaiolo e muore. Per Giuseppe viene combinato un secondo matrimonio con Giuseppina di Baviera. Ma Giuseppe si rifiuta di consumare il matrimonio.

Maria Teresa 3: come seguire la terza parte in streaming

Ricordiamo che nella prima parte si è raccontata la vita giovanile di Maria Teresa, ragazza dall’indole ribelle e determinata, innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano. Nella seconda invece Maria Teresa è ormai una donna matura che deve fronteggiare difficoltà, drammi e una guerra difficile.

Nel corso delle tre stagioni, il ruolo di Maria Teresa d’Austria è stato ricoperto da tre attrici diverse. Si tratta di Marie-Luise Stockinger nella prima; Stefanie Reinsperger nella seconda stagione e Ursula Strauss nella terza parte, in onda questa sera su Rai3. Ricordiamo infine che è possibile seguire Maria Teresa 3 non solo su Rai3 ma anche in diretta streaming cliccando qui. Sarà poi possibile recuperarla anche dopo la messa in onda sul sito di Raiplay.

