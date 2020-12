Maria Teresa d’Austria, storia vera/ Chi era la duchessa che ha ispirato la serie?

La storia vera di Maria Teresa d’Austria ha ispirato la storia vera della miniserie Maria Teresa 2 che andrà in onda da stasera in prima tv su Rai 3. La donna nacque a Vienna il 13 maggio del 1717, morendo nel 1780 sempre nella stessa città che le aveva dato i natali. Sono stati molti i titoli che ha avuto nella sua vita da Re apostolico d’Ungheria ad Arciduchessa d’Austria fino a diventare regina regnante di Boemia, Croazia e Slavonia, fino a diventare duchessa di Milano, Parma, Piacenza e Mantova oltre che granduchessa di Toscana e imperatrice consorte del Sacro Romano Impero. Quest’ultimo titolo era arrivato grazie al matrimonio con Francesco I Imperatore, appunto, del Sacro Romano Impero e già precedentemente Duca di Lorena.

Maria Teresa d’Austria, storia vera: il matrimonio

Il matrimonio di Maria Teresa d’Austria, nella sua storia vera, fu molto importante per la donna. Fu il padre a decidere di farla fidanzare con Leopoldo Clemente, un principe. Questi avrebbe dovuto incontrare la donna nel 1723, ma poco prima morì di vaiolo. Fu così che il Padre decise di farla sposare con il principe ereditario di Prussia Federico, per cercare di creare un predominio dello stato tedesco. Le differenze religiose tra i due però non riuscirono a far convolare a nozze la coppia, Federico era protestante. Le potenze europee poi si opposero per il matrimonio con Carlo di Spagna. Fu Luigi XV ad accettare la storia tra Federico Stefano e Maria Teresa alla morte di Leopoldo.



