Maria Teresa 2/ Anticipazioni prima puntata oggi, 28 dicembre: c’è bisogno di riforme

Maria Teresa 2, anticipazioni prima puntata oggi, 28 dicembre

La seconda stagione di Maria Teresa terrà compagnia al pubblico Rai questa sera in prima visione assoluta. L’appuntamento è fissato per oggi e domani su Rai3 a partire dalle 21.20 con la mini serie in due puntate seguendo le vicende di una donna potente costretta a lottare con nemici reali ma anche contro i pregiudizi della sua epoca, capace di vincere una guerra ma anche di dover lottare per salvare il suo matrimonio. In tempi di monarchie assolute, intrighi politici e diplomazia attraverso il matrimonio, l’amore non è una parola associata al matrimonio e anche la nostra protagonista lo sa bene. Se nella prima stagione ci siamo occupati di lei ancora bambina le cose stanno per cambiare.

C’era una bambina intelligente che cresce al palazzo Hofburg: non solo la bella Maria Teresa studia libri che non dovrebbe leggere ma è cresciuta sognando l’amore per via della sua cotta per l’affascinante Francesco Stefano di Lorena, che suo padre Carlo VI alla fine le permette di sposare.

Un regno da comandare e un amore al quale non rinunciare

Maria Teresa 2 racconterà la nostra protagonista in età adulta perché dopo la morte del padre, un editto apre la strada al trono di sua figlia. Il nuovo sovrano asburgico ha solo 23 anni e aspetta il suo quarto figlio e Maria Teresa risponde con entusiasmo al bisogno di riforma del suo regno e gestisce lo stato delle cose mentre suo marito trascorre gran parte del suo tempo con i figli. L’Austria sembra sull’orlo del collasso e presto i governanti europei attaccano l’Impero. Come andrà a finire la sua storia e a quali compromessi dovrà scendere per portare avanti il suo regno senza rinunciare alla famiglia e al suo essere donna? Le risposte arriveranno solo questa sera quando la miniserie in due puntate prenderà il via su Rai3 con la prima parte e domani si concluderà con la seconda.

