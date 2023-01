Maria Teresa Merlino chi è, moglie di Max Tortora/ Da Miss Over, al grande schermo

Maria Teresa Merlino chi è: biografia, carriera e vita privata

Maria Teresa Merlino è la moglie di Max Tortora, noto attore italiano, con cui è legata dal 2016. Molto riservata e timida, la donna ha debuttato da giovanissima nel mondo dello spettacolo. Conosciuta con il nome d’arte di Maresa, prende dapprima parte a dei cortometraggi: Non ho l’età e La signora M.

La sua bellezza e avvenenza la porta a vincere il concorso di bellezza Miss Over, diventando un volto sempre più noto nel cinema. Prima di incontrare suo marito Max Tortora, Maria Teresa Merlino ha avuto una relazione dalla quale è nata nel 1996 sua figlia che, attualmente, ha 34 anni. Nel 2016 sul set del film Miami Beach, diretto da Carlo Vanzina, ha conosciuto l’attore romano che sarebbe diventato suo marito. La coppia si vive lontana dai riflettori, preferendo mantenere il riserbo sul proprio amore.

Maria Teresa Merlino e la storia con Max Tortora

Maria Teresa Merlino e Max Tortora si sono conosciuti sotto la luce dei riflettori nel 2016, sul set di Miami Beach. Tra loro è nata subito una notevole complicità e hanno deciso di frequentarsi al di fuori del lavoro. Maria Teresa e Max hanno deciso di uscire allo scoperto due anni dopo, sfilando al red carpet Festival Internazionale del Film di Roma. Oggi la coppia convive a Roma e la storia sembra procedere a gonfie vele, insieme alla loro cagnolina Tea.

La coppia da sempre molto unita, non ha mai avuto figli e questo è un tema molto caro all’attore. L’assenza di paternità è qualcosa con cui Max Tortora sta facendo i conti da diversi anni, l’attore in un’intervista risalente al 2014 rivela: “La rinuncia più grande, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori”.

