Maria Teresa Reale, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? “Torno sul palco dopo 7 anni per un dramma”

Chi è Maria Teresa Reale, concorrente The Voice Senior 2023

La seconda puntata di The Voice Senior 2023 vede in gara anche Maria Teresa Reale, vive a Sora, in provincia di Frosinone, con 20 gatti e ha 61 anni. “Io sono musicista e ho messo ai miei gatti i nomi di grandi musicisti. Ho iniziato a suonare con i gruppi quando avevo 14 anni”, racconta la concorrente alle telecamere.

Dietro questa grande passione però c’è un dramma che ha interrotto le sue esibizioni per molti anni: “Ho smesso di esibirmi da quando il mio compagno di musica, Gabriele, è improvvisamente morto. Per sette anni non ho più fatto concerti, quindi questa per me è una sfida.” ammette nel video di presentazione la concorrente. Oggi Maria Teresa ha aperto un’accademia a Sora convenzionata con il conservatorio e fa l’insegnante di canto.

Maria Teresa Reale va nel team di Clementino a The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale sale sul palcoscenico di The Voice Senior 2023 con una canzone di Bruno Mars, dal titolo “Locked out of heaven” e conquista tutti i giudici. Clementino è il primo a girarsi per lei, entusiasta dalla voce e dalla scelta del brano. Gigi D’Alessio cerca però di aggiudicarsi la concorrente, chiedendole di cantare insieme. I due si esibiscono sulle note di ‘E penso a te’ ma non serve a conquistare il favore di Maria Teresa che decide infatti di scegliere proprio Clementino.

