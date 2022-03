Maria Teresa Ruta attacca Vera Miales/ “Una delle tante. Voleva fare un reality…”

Vera Miales contro Maria Teresa Ruta e Guenda Goria

Poco prima del suo debutto a “La pupa e il secchione show” Vera Miales ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000. La fidanzata di Amedeo Goria ha attaccato Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, colpevoli di non aver mai accettare la sua storia d’amore con il giornalista sportivo, che ormai dura da più di un anno. “Lei e sua mamma hanno alzato un muro dinanzi a me… Non capisco questo loro accanimento nei miei riguardi… Non capisco tutto quest’odio che Guenda prova per me… Emarginandomi stanno mancando di rispetto anche a lui…”. Ieri a Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta ha replicato alle accuse di Vera Miales: “Io rido perché non c’è altro da fare. Io ho incontrato questa persona un anno fa, in un tuo salotto. E giustamente ha detto ‘Mi sono fidanzata con Goria’, beh, è un problema tuo vista l’enorme differenza di età e visto che ha già subìto due interventi al cuore, non certo un problema mio”, ha detto, rivolgendosi a Barbare d’Urso.

La replica di Maria Teresa Ruta: “Vera è una delle tante ragazze di Goria”

Maria Teresa Ruta ha aggiunto di non aver più visto Vera Miales dopo il loro incontro negli studi di Canale 5: “Non mi ha mai chiamato, non l’ho mai beccata a nessuna festa. Quando Goria mi invita ad un suo evento, io vado col mio compagno. Se Amedeo ai nostri eventi viene da solo, non è un problema mio. Se Amedeo non ha mai portato Vera non so perché”. Sulle pagine di Novella 2000, Vera Miales ha criticato le due donne per il diverso trattamento riservato a Mirko Gancitano, marito di Guenda: “È stato accolto a braccia aperte. Forse perché è amico di Alex Belli e quindi appartiene alla cerchia dei famosi? O forse perché è italiano ed io sono straniera?”. Nel salotto di Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta ha risposto anche a questa insinuazione: “In questi anni Goria mi ha presentato tantissime ragazze. Vera è una delle tante ragazze di Goria, voleva delle copertine, voleva fare un reality e c’è riuscita. Le ex di Goria le ho conosciute e sono tutte durate da Natale a Santo Stefano. Io razzista? Mia nonna è rumena!”.

