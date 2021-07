Maria Teresa Ruta “Ballando con le stelle? Lo farei”/ “Guenda e Mirko? Sono felice”

Mentre il nuovo singolo “Mi sveglio ballando” inizia a spopolare sul web, Maria Teresa Ruta pensa già a quelli che potranno essere i suoi prossimi progetti. In diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, si parte proprio dalla passione per il ballo per chiedere alla giornalista e conduttrice se accetterebbe una proposta per Ballando con le stelle. La Ruta ne sarebbe entusiasta: “Ballando con le stelle? Mi piace, è ovvia che ci andrei! Io farei qualsiasi cosa, mi butto!” ha ammesso. Non farebbe, invece, l’opinionista al Grande Fratello e per un motivo ben preciso: “Sono una persona buona, mi troverei molto in difficoltà in quel ruolo, non credo sia adatto per me.”

Guenda Goria "Temptation Island Vip? Mi piacerebbe"/ "Mirko è gelosissimo ma..."

Maria Teresa Ruta: “Guenda e Mirko? Sono felice per la felicità di mia figlia”

Di progetti in ballo, d’altronde, ce ne sono e non pochi per Maria Teresa Ruta. Li racconta proprio in diretta radio: “Stiamo studiando un paio di progetti. A breve riprenderò le mie immersioni con Subacquea, poi anche Chef per passione che va in onda ogni giorno. – poi ipotizza un ritorno in Tv con la figlia Guenda Goria – A Sanremo con Guenda? Sarebbe stupendo. Dopo aver debuttato con lei a teatro e dopo il Grande Fratello, penso che potrei fare anche un programma con lei.” Concludendo proprio con Guenda, la Ruta parla della storia d’amore di sua figlia con Mirko Gancitano, e svela: “Lui non l’ho ancora conosciuto, so che è un bravissimo ragazzo e si vede da come si sta comportando. Sicuramente avrà avuto dietro un meravigliosa famiglia con una grande educazione, e questo mi basta. – ha precisato, per poi concludere – Mi basta sentire il respiro di Guenda dal telefono e capisco che è felice! Si tratta di una cosa che accade all’improvviso e che se capita è straordinario. Sono felice per la felicità di Guenda.”

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria "Io e Mirko facciamo l'amore ovunque"/ "Quella volta in treno..."Guenda Goria e Mirko Gancitano, paura in barca/ Sfiorato l'incidente: "Sotto choc"

© RIPRODUZIONE RISERVATA