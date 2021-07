Maria Teresa Ruta lancia “Mi sveglio ballando”/ Video: “Tormentone? Avevo detto no”

L’abbiamo vista nella Casa del Grande Fratello Vip solo pochi mesi fa e, col sua carattere e il suo entusiasmo, è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione. Ora Maria Teresa Ruta decide di mettersi ancora una volta in gioco ma con la musica. Esce oggi, 15 luglio, il suo nuovo singolo dal titolo “Mi sveglio ballando”, un inno alla vita e alla rinascita. Nella Casa di Cinecittà l’abbiamo spesso vista svegliarsi di mattina e lanciarsi subito in danze allegre e vivaci, ed è quello che Maria Teresa invita a fare anche a tutti coloro che si mettono all’ascolto di questo brano. Ospite in diretta su Rtl 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la Ruta ha spiegato come nasce questo ‘tormentone’, che arriva dopo un altro brano uscito qualche tempo fa, Lividi, dal tema molto forte; ammettendo inoltre che sin da piccola, ispirata da Raffaella Carrà, sognava di fare la cantante.

Maria Teresa Ruta lancia il suo nuovo singolo: ecco com’è nato

Maria Teresa Ruta ammette che inizialmente ha rifiutato di cantante un tormentone estivo. Sono stati il suo compagno e produttore Roberto Zappulla e la cantante nonché autrice del pezzo Narymary a convincerla. “Io avevo detto no, poi Narymary, che aveva scritto anche Lividi, mi ha chiesto di cantare questo tormentone scritto da lei. E che faccio? Non lo canto? Così gliel’ho rovinato!”, ha scherzato l’ex gieffina. Un pezzo destinato a diventare virale anche sui social, dove la Ruta ha riscontrato tanto affetto. “Quando sono uscita dal Grande Fratello, grazie a Instagram – che non avevo e non usavo – ho scoperto il mondo dei social e tantissimi e giovanissimi ragazzi che mi seguono”, ha infatti sottolineato la Ruta.

