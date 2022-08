Maria Teresa Ruta bocciata ai provini di Tale e Quale Show 2022/ “Ne ho già sostenuti tre, io e Guenda…”

Maria Teresa Ruta bocciata ai provini di Tale e Quale Show 2022: la confessione dell’ex gieffina

Molti concorrenti del Grande Fratello Vip hanno tentato quest’anno di far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale show. Si è parlato infatti delle sorelle Selassié, di Alex Belli e, oggi, a loro si aggiungono anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. La giornalista ha infatti raccontato in un’intervista a Nuovo TV di aver fatto il provino per lo show condotto da Carlo Conti ma di non essere stata scelta per il cast.

Né Maria Teresa Ruta né sua figlia Guenda sono dunque riuscite a conquistare un posto nel cast di Tale e Quale Show 2022, ma l’ex gieffina ha ammesso di non essere ancora pronta ad arrendersi, motivo per il quale tenterà ancora il prossimo anno. “Inutile scoraggiarsi. Io e Guenda ce la faremo la prossima volta.”, ha infatti confessato alle pagine del settimanale, come riportano le colleghe di Blogtivvù.

Maria Teresa Ruta fuori da Tale e Quale Show 2022: “Già fatti 3 provini”

Nel corso dell’intervista, Maria Teresa Ruta ha anzi specificato che non è la prima volta che si sottopone al provino per il noto show di Rai1: “Ho già sostenuto tre volte il provino in presenza.” ha infatti spiegato, raccontando che invece successivamente le cose sono andate in modo diverso a causa della pandemia di Covid. Maria Teresa e la figlia Guenda Goria avrebbero infatti inviato un provino video ma neppure questo tentativo è poi andato a buon fine. Al momento non sono stati ancora annunciati i nomi dei concorrenti ufficiali che vedremo sul palco di Tale e Quale Show quest’anno. Chissà che qualcuno dal Grande Fratello non sia comunque riuscito a conquistare un post nel nuovo cast.

