Maria Teresa Ruta/ Consola Adua del Vesco e sul compagno Roberto Zappulla rivela che…

Maria Teresa Ruta amica di tutti al Grande Fratello Vip 2020 e con Adua del Vesco…

Maria Teresa Ruta è ancora la regina della casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice continua ad occuparsi della spesa e della cucina ma è sempre presente quando c’è bisogno di un abbraccio, un sorriso e un sostegno. La sua natura è sotto gli occhi di tutti e anche di Alfonso Signorini che nella puntata di venerdì ha avuto modo di complimentarsi con lei per la sua natura sempre positiva e generosa. Maria Teresa Ruta ha avuto modo di dimostrare la sua indole anche dopo la puntata scorsa e questa volta correndo in soccorso di Adua del Vesco che si è lasciata andare ad un pianto disperato in sauna non tanto per la nomination che si è beccata ma, a quanto ha detto, dalle urla che sente di continuo in casa per via delle liti di Dayane Mello contro il gruppo di ragazzi che continua a puntarle contro il dito. Alla fine però ammette di sentirsi inutile e che è per questo che ha subito la nomination. Maria Teresa Ruta ha provato a rincuorarla spiegandole che forse Dayane ha ragione ad arrabbiarsi con Enock e che lei non è inutile, tutti prima o poi dovranno finire in nomination e tornare a casa.

Maria Teresa Ruta rivela qualcosa su Roberto Zappulla al Grande Fratello Vip 2020

In questi giorni Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare tanto anche di Roberto, il suo attuale compagno. La conduttrice rivela di averlo conosciuto a Napoli nel 2006, è un produttore, ha scritto delle canzoni ma, soprattutto, è un po’ folle come lei. Roberto suona tutti gli strumenti ad orecchio, lui suona tutto, la batteria, il piano, è davvero una cosa pazzesca. Essendo lui il quarto figlio, il padre lo mandava a lavorare al mercato e non ha mai coltivato questa sua passione, ma adesso insegna canto e non solo. Il suo racconto si fa sempre più dettagliato tanto da parlare con Giacomo Urtis anche del loro primo incontro, dell’attrazione che lei ha subito avvertito ma anche della resistenza di lui fino a quando il programma a cui hanno collaborato insieme era giunto alla conclusione. Roberto avrà modo di sorprenderla al Grande Fratello Vip proprio come allora?



