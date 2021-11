Maria Teresa Ruta e Guenda Goria/ Nozze con Mirko alle porte: “Nello stile di mamma”

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono le protagoniste della nuova puntata dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Rai1 ogni sera. Madre e figlia sono pronte a cercare di indovinare il parente misterioso al fine di conquistare il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Sono mesi ricchi di impegni per le due donne, dallo scorso anno grandi protagoniste del piccolo schermo.

Ci siamo addentrati nel loro rapporto grazie all’avventura vissuta da entrambe al Grande Fratello Vip che è servito loro per superare dissapori del passato e anche ritrovarsi. Oggi madre e figlia si preparano a vivere un momento molto importante: il matrimonio di Guenda. L’ex gieffina infatti sposerà Mirko Gancitano il prossimo anno ma i preparativi sono già in atto e molto importante sarà proprio Maria Teresa.

Guenda Goria e i primi dettagli del matrimonio con Mirko: spunta mamma Maria Teresa!

In un’intervista rilasciata a Novella2000, Guenda Goria ha svelato i primi dettagli delle nozze, tirando in ballo anche mamma Maria Teresa. “Pensiamo di fare due cerimonie. – ha rivelato – Una al Sud, perché i familiari di Mirko sono molti e anche perché al Sud le feste sono sempre molto calorose, e anche io ho molti parenti calabresi da parte di mamma. E poi pensiamo di andare al castello di mamma a Luino, in provincia di Varese, a festeggiare tutti insieme, e fare una festa divertente in stile Maria Teresa Ruta”. La donna infatti gestisce da anni il Castello Ruta, che possiede con il marito Roberto, sito nel comune di Luino, in provincia di Varese, sul confine svizzero.

