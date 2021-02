Maria Teresa Ruta, flirt Francesco Baccini e Principe Monaco/ Bugie o verità?

Maria Teresa Ruta e i flirt con Francesco Baccini e il Principe Alberto di Monaco: cosa è successo davvero? Ecco tutta la verità. Partiamo dal presunto flirt con il cantante di “Sotto questo sole” che la conduttrice ha rivelato a sorpresa una delle dirette del Grande Fratello Vip 2020: “Francesco aveva presentato una canzone al Festival, ci teneva tanto, ma non era stato inserito, ci era rimasto molto male e gli ho detto di venire da me a mangiare due spaghetti e guardare il programma, era molto giù. Ci siamo messi sul divano a guardare la tv, ma è arrivata Guenda che ci ha beccato in salotto e io mi sono allontanata di scatto”. Le parole della conduttrice sono però state smentite dal cantautore genovese entrato nella casa per un confronto diretto con la Ruta. Un momento che “smascherato la conduttrice che è passata per falsa sia nella casa che fuori e che ha indubbiamente avuto la sua importanza anche sul verdetto del televoto che ha visto la Ruta eliminata a poche puntate dalla finale. Una volta uscita dalla casa però la Ruta ha fatto una doverosa precisazione dalle pagine de Il Giornale: “sicuramente parlare di Francesco Baccini a cui pensavo di fare un favore. Lui è un po’ pessimista di carattere, dice che non lo chiamano, che si sono dimenticati di lui, così pensavo che raccontare che ci eravamo incontrati un paio di volte, mi sembrava una cosa carina. Con lui non c’è mai stato niente, così come con Alain Delon o il principe Alberto di Monaco. Ho avuto solo gli amori che si conoscono, le altre sono state solo piccole attenzioni, corteggiamenti che se una donna sa raccogliere diventano qualcos’altro. Quindi per tornare a Baccini mi aspettavo che quello che ho detto fosse stata una cosa bella e divertente da compagni di scuola. Però giustamente la televisione è un circo ed evidentemente lui è salito su un’altra “.

Maria Teresa Ruta e il Principe Alberto di Monaco: “Un bacio furtivo, nulla di serio”

Non solo, Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha parlato anche di un flirt con il Principe Alberto di Monaco. “Un bacio furtivo durante un abbraccio, nulla di serio” – ha detto la conduttrice precisando – “‘è stato emozionante, mi sono sentita protagonista di una specie di favola”. La Ruta intervistata dall’Adnkronos ha aggiunto: “il principe aveva detto che sarebbe andato via dopo la cerimonia. Invece e’ rimasto a cena e mi ha voluto al suo fianco. E poi mi ha chiesto se mi faceva piacere aprire le danze con lui. Siamo stati a parlare fino a notte inoltrata”. Una lunga notte quella condivisa dalla Ruta con Alberto di Monaco con la conduttrice che ancora oggi ricorda il modo speciale in cui il Principe Alberto la guardava: “si, la cosa piu’ carina il modo in cui usava gli occhi, che sono bellissimi, di un azzurro speciale’. Gli ho fatto simpatia forse per come mi sono presentata. Gli davo del lei e lui rideva. L’ho fatto ridere molto. Insomma siamo stati bene. Abbiamo scoperto un grande feeling, quasi ci fossimo conosciuti da una vita e invece era la prima volta che ci incontravamo”. A smentire la conduttrice però è stata Simona Tagli, ex fidanzata del Principe Alberto che ha detto: “hanno fatto un giro di valzer e basta. Non ci sono stati baci. Non mi ha mai parlato della Ruta, anzi ha chiesto a me chi fosse”.





