Maria Teresa Ruta/ Le differenze con la figlia Guenda Goria l’arma in più? (Grande Fratello Vip 2020)

Maria Teresa Ruta è una delle regine della Casa del Grande Fratello Vip 2020: chi ha avuto modo di vederla a Pechino Express non è rimasto di certo sorpreso nel vederla fare e disfare in continuazione qualsiasi cosa. Con il suo carattere eccentrico è riuscita a conquistare una fetta di pubblico e anche diversi concorrenti, anche se c’è pure chi la guarda a vista, sospettoso. Patrizia de Blanck infatti non gradisce la presenza della conduttrice nella Casa e come al suo solito non ha nascosto un certo fastidio nei suoi confronti. “Una rompic***ioni”, ha detto infatti a Tommaso Zorzi nei giorni scorsi. L’influencer però non è caduto nel tranello e ha preferito minimizzare tutto, abbassando i toni e rivelando di non averla vista poi così tanto durante la partecipazione all’adventure game di Rai 2. Informata del fattaccio da Alfonso Signorini, la Ruta ha preferito rispondere con una grassa risata, senza aggiungere altro. Per adesso sembra che la lite non sia nell’aria, ma da Maria Teresa e dalla de Blanck possiamo davvero aspettarci di tutto. Anche che arrivino ai ferri corti all’improvviso. Dopo tutto le premesse erano più che gelide fin dall’ingresso della presentatrice nella Casa, quando la Contessa ha preferito non lasciarsi andare troppo all’entusiasmo nel vederla varcare la Porta Rossa.

Maria Teresa Ruta rischia di andare in nomination con la figlia Guenda Goria?

Maria Teresa Ruta dovrà guardarsi le spalle al Grande Fratello Vip 2020. Non c’è solo Patrizia de Blanck ad averla presa di mira, anche se per ora in modo del tutto indiretto. Anche lo scrittore Fulvio Abbate ha già manifestato un certo sospetto. “Anche tua madre ha iniziato e secondo me ha una brutta considerazione di alcuni di noi quindi tiene tutto sotto controllo”, ha detto alla figlia Guenda Goria. Quest’ultima però ha preferito minimizzare tutto: “Lei è una mamma, però è vero che non riesce a stare ferma”. In poche ore, la Ruta infatti ha fatto di tutto nella Casa, anche realizzare diversi impasti con Matilde Brandi per creare focacce, pizze e quant’altro. Come sappiamo, la Ruta e Guenda sono un unico concorrente, anche se sono diversissime. Mentre la madre ha preferito dirigersi quasi subito in cucina, la figlia ha deciso di confessare alcuni dettagli del suo rapporto con il padre a qualcuno degli inquilini del loft. Le loro diversità però potrebbero rivelarsi vincenti ai fini del gioco: la Ruta potrebbe continuare a fare la mamma, occuparsi della gestione delle dinamiche fra coinquilini e altro, mentre a Guenda potrebbe spettare il compito di aprirsi di più con i coetanei. In questo modo sarà davvero difficile mandare entrambe in nomination. Si tratta quindi di una strategia che madre e figlia hanno realizzato a tavolino prima di fare il loro ingresso?



