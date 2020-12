MARIA TERESA RUTA/ Samantha De Grenet punge: “I suoi pianti non mi convincono”

Si accende subito lo scontro tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. La questione che scatena la discussione sono le pulizie di casa: Samantha si sarebbe in quale modo imposta lì dove una volta c’era Maria Teresa. “Vuole prendere il mio posto” commenta infatti la Ruta in un confessionale. Poi finisce anche per piangere. È proprio questo suo piangere di fronte anche a minimi ostacoli che scatenano la reazione della De Grenet, che sbotta: “Non mi convincono questi pianti, onestamente no!” Tra le due la discussione continua ma con toni pacati, non arriva tuttavia un vero e proprio chiarimento, cosa che ci anticipa che nelle prossime ore divamperà un nuovo scontro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Teresa Ruta nel mirino di Filippo Nardi

Maria Teresa Ruta è convinta ancora che c’è qualcosa che non va in tutto quello che è successo nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice è finita sotto la lente molto spesso e se una volta lo ha fatto per via di quello che è successo in passato (tra la relazione turbolenta con Amedeo Goria, l’assenza di figlia nel suo rapporto con Roberto Zappulla e le molestie subite), questa volta a turbarla è stata la squalifica di Filippo Nardi. vedere tutte quelle parole e quelle frasi contro di lei in una sola clip l’hanno un po’ lasciata senza parole tanto da non commentare quanto accaduto ma alla fine sembrava addirittura fare un passo indietro quasi pronta a perdonarlo salvo poi tornare sui suoi passi quando lui stesso ha chiesto scusa, un po’ forzato.

Maria Teresa Ruta sconvolta dalla squalifica di Filippo Nardi (e non solo)

A ferirla, però, non sono state le dichiarazioni di Filippo Nardi o, almeno, non solo quelle. Le reazioni delle ragazze della casa l’hanno lasciata un po’ di stucco perché sicuramente nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 si aspettava un po’ di sostegno da loro. La prima a finire sotto la lente è stata Samantha De Grenet che ha pianto per l’uscita di Filippo Nardi e che quasi quasi ha fatto sentire in colpa la conduttrice che in sauna alla sue amiche ha poi rivelato: “Giulia mi ha votata perchè dice che non prendo mai posizione, posso capirlo.. Lei mi ha dato una motivazione, Samantha e Sonia no, mi sono sentita accusata”. Forse le due hanno messo in crisi Maria Teresa Ruta e stasera si troveranno faccia a faccia per i chiarimenti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA