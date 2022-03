Maria Teresa Ruta Vs Vera Miales “Gravidanza isterica? Bugia”/ “È una delle tante”

Ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta ha finalmente l’occasione di replicare pubblicamente alle accuse lanciate da Vera Miales contro lei e Guenda Goria. “Posso solo ridere. – ha esordito la Ruta su Canale 5, spiegando che – Io l’ho incontrata una sola volta e in un tuo salotto e lì mi ha detto che si era fidanzata con Amedeo. Che posso dire è solo un problema tuo, valutando che lui ha già subito due interventi al cuore.”

La sorella di Vera Miales, in collegamento, la accusa di non averla mai invitata agli eventi di famiglia ma Maria Teresa replica con durezza: “Se Amedeo Goria ai nostri eventi viene sa solo, non lo so perché non l’ha mai portata, chiedeteglielo! Nessuno le ha detto di non venire, ma che me ne frega a me! Da lei non ho mai ricevuto una telefonata, mai un appello, mai una richiesta. In questi anni il signor Goria mi ha presentato tantissime ragazze…”

Dalle allusioni si passa però alle accuse vere e proprie. Maria Teresa Ruta difende, d’altronde, anche sua figlia Guenda Goria: “Ci sono dei sentimenti che vanno letti, vanno capiti e Roberto ha cercato di parlarle, è stato bravo a farsi capire. – così tuona – È importante che Vera si spieghi se vuole, se invece attacca ma che ci importa a noi? È una delle tante ragazze, voleva una copertina, voleva fare un reality e ci è riuscita.” Infine dice la sua anche sulla gravidanza isterica di Vera, per la quale, rivela, Amedeo è stato molto male: “Era una bugia, così mi è stata raccontata. Con qualunque ecografia una gravidanza si svela, anche con un esame del sangue. Bastava quello per capire se fosse o meno una gravidanza isterica.”

