Maria Tona di Uomini e Donne cantante: Pezzi è il nuovo singolo/ “Parlo di chirurgia plastica”

Maria Tona di Uomini e Donne cantante: ‘Pezzi’ è il suo nuovo singolo

Oggi, venerdì 8 luglio 2022, arriva su tutte le piattaforme Pezzi, il primo singolo di Maria Tona. Il noto volto del trono Over di Uomini e Donne mostra le sue doti canore con un brano leggero, orecchiabile, che punta l’attenzione su un tema particolare: quello della chirurgia plastica. Il testo del brano è di Simone Di Tommaso, su musica di Mattia Lamonica (MJ), registrato presso Qpop Studio. La regia del video è di Andrea Natale. E a proposito del video, in questo Maria Tona è insieme alla sua famiglia: i suoi cinque figli, Noemi, Francesca e Giorgia Angeloni, Maddalena Angeli, che hanno fatto anche i cori e Alessandro Filippo Di Nepi.

“Il gioco fa parte della mia vita – dichiara Maria Tona – grazie ai miei figli che mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti fermi della mia esistenza, loro che, in qualche modo, mi hanno restituito una spensieratezza ed una gioventù che non ho mai vissuta”.

Maria Tona di Uomini e Donne: i temi dietro ‘Pezzi’

Maria Tona, celebre volto del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, nel brano sottolinea l’importanza di stare bene con se stesse e sentirsi felici: “Facile criticare le donne rifatte ma io credo di avere fatto una cosa grande, eroica, mettendo al mondo i miei cinque figli. Lo specchio esiste e sappiamo riconoscere il bello.” sottolinea infatti l’ex dama.

Prendendo come esempio se stessa, continua: “Io sono sempre stata bella, ma capivo che il tempo e le gravidanze avevano cambiato il mio corpo. Amarci e sentirci belle senza avere necessariamente il consenso di qualcuno ci fa vivere meglio. Credo che ognuno di noi debba potersi sentire bene nel proprio corpo e se qualcosa ci mette a disagio, perché non ricorrere alla chirurgia e risolvere? È come indossare abiti che ci fanno sentire belle o vestiti che mortificano la nostra figura e, soprattutto, la nostra anima”.

