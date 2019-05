Mariacarla Boscono, chi è?/ La fidanzata di Ghali sfila con lui a Roma: modella Gucci

Ghali ha sfilato a Roma per Gucci, al fianco della sua fidanzata. La top model Mariacarla Boscono sta al fianco del trapper ormai da svariati mesi e di loro, si parla perfino in America. Tra le pagine del New York Times è comparso un approfondimento nei confronti della musica europea e Ghali è stato apprezzato come personaggio, figlio di immigrati tunisini, esempio di una Europa che divenire sempre più multirazziale. Buongusto per la musica ma anche per la moda. Ecco perché, il cantante ha sfoggiato un look versatile ma allo stesso tempo molto raffinato. Insieme a Mariacarla, forma una coppia eccezionale e ricercata anche dai brand. La sfilata è stato un omaggio a Roma, come sottolineato anche da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci: “Volevo tornare nei luoghi dell’infanzia portandoci la mia moda. Facendola entrare in posti come questo dov’è molto difficile mettere in scena uno show della moda”. Chi è la fidanzata di Ghali? La coppia fin dalle prime battute, ha immediatamente dimostrato di essere riservata e poco avvezza al pettegolezzo.

Ghali sfila con la fidanzata Mariacarla Boscono: ecco chi è

Ma chi è la nuova fidanzata di Ghali? Lei si chiama Mariacarla Boscono. Classe 1980, rappresenta una delle modelle più ricercate e corteggiate al mondo. Ha lavorato con i nomi migliori della moda internazionale ed è più grande del trapper di oltre dieci anni (lei ha 38 anni e il cantante 26). Mariacarla ha mosso i primi passi nel mondo della moda fin dal 1996, sfilando per Alberta Ferretti, Laura Biagiotti, Vivienne Westwood, Guy Laroche e diventare una delle muse di Karl Lagerfeld. Solamente nel 2000, è scoppiata la Mariacarlamania con richieste da parte di Versace, Dolce & Gabbana, Cavalli, Michael Kors, Armani, Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, Moschino e Marc Jacobs. Insieme a Eva Riccobono e Bianca Balti rappresenta una delle tre modelle italiane più conosciute al mondo. Durante la sfilata, lei si è presentata con un abito corto con maniche a sbuffo e pizzi alla scollatura in puro stile Versailles. In testa portava una coroncina da danzatrice di Charleston. Ghali invece, ha puntato sul completo pantaloni+camicia e al posto della classica giacca, indossando anche un mantello tutto ricamato.

