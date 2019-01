GHALI E MARIACARLA BOSCONO STANNO INSIEME/ Un tenero bacio alle Maldive: sono fidanzati?

E’ scoppiato l’amore tra Ghali e Mariacarla Boscono? Il rapper e la top model hanno pubblicato sui loro profili Instagram una storia in cui si scambiano un tenero bacio. Nel brevissimo filmato i due sono intenti a giocare a ping pong durante la loro vacanza alle Maldive, ma l’uscita dal campo di una pallina vede i due ritrovarsi vicino la rete di gioco. A questo punto la top model si avvicina al rapper di “Cara Italia” e… ecco che a sorpresa i due si scambiano un tenero bacio. Che Ghali abbia finalmente trovato una fidanzata? Del resto lo scorso Febbraio durante un’intervista rilasciata a Radio Italia il rapper parlando del significato di “Habibi” aveva detto: “significa ‘amore mio’, si può dire a una donna ma anche a un amico o al cane: per ora non c’è una fidanzata nella mia vita, l’unica habibi è mia madre. Se ci fosse una ricetta per fare successo, l’amore che ho per lei sarebbe l’ingrediente principale”.

Patty Pravo: “Ghali è un’artista”

Dopo aver conquistato le classifiche italiane forse per Ghali è arrivato anche il momento di trovare la serenità in amore. Nella vita del rapper la madre è tutto; è lei che l’ha cresciuto quando il padre è stato arrestato e per tirarlo su la donna ha dovuto fare tantissimi sacrifici visto che ha dovuto crescere il ragazzino tutto da sola e lontana da casa. Per questo motivo il rapper è legatissimo alla madre che chiama “Habibi”, ossia il suo unico grande amore. Parlando di musica, Ghali è uno dei rapper più apprezzati del panorama italiana. Non solo Jovanotti ha espresso parole di stima, ma anche Patty Pravo che intervistata da Rolling Stones ha dichiarato: “Mi piace il testo, mi piace lui e secondo me è un artista. Può essere che mi sbaglio, spero di no. Mi da l’impressione di essere una persona che non è ferma solo a quello che sta facendo adesso. Forse avrà un’evoluzione e mi piacerà ancora di più”.

Mariacarla Boscono: una vita in passerella

Mariacarla Boscono ha trascorso le vacanze di Capodanno a le Maldive in compagnia del figlio, ma a sorpresa su Instagram è spuntato un breve filmato, peraltro pubblicato pure da Ghali, in cui sembrerebbe baciare proprio il rapper di “Cara Italia”. Considerata una delle top model più richieste e famose al mondo, in pochi sanno che durante i primi anni di carriera era chiamata Olivia come la moglie di Braccio di Ferro: “Già, io con la mia bellezza da racchiona, lo so. E pensare che mi chiamavano la Olivia del fashion. Ora sono popolare e sono considerata bella ma ho dovuto inventare qualcosa che non c’era. Ho fatto pace con me stessa molto tempo fa, quando ho smesso di torturarmi pensando a quello che volevo essere e non ero. E questo grazie alle persone che si innamorate della mia unicità” ha raccontato a Il Corriere della Sera.



