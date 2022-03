Marialaura De Vitis: “Mio fratello è volato in cielo”/ Piange sui social per il cane

Non è un giorno facile per Marialaura De Vitis. La modella 24enne, che gli appassionati di gossip ricorderanno per la sua storia con Paolo Brosio, ha pubblicato un video su Instagram in cui si mostra in lacrime, disperata. Lo stesso video spiega poi il motivo del dolore della De Vitis: “Oggi mio fratello è volato in cielo”, annuncia infatti Marialaura. Quello che lei considera come suo fratello è il suo cagnolino, animale con il quale, come si vede dal video, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza.

“Sarai il mio angelo custode. Fai buon viaggio fratellone”, scrive la De Vitis a corredo del breve filmato che propone alcuni dei momenti più belli vissuti insieme al cane. Una dolorosa perdita, dunque, per la ragazza che ha voluto condividere il suo dolore con i tanti follower di Instagram.

Marialaura De Vitis e il gossip del flirt con Giorgio Manetti

Solo poche settimane fa di Marialaura De Vitis si è parlato dopo l’uscita di una foto che la vedeva accanto a Giorgio Manetti. Si è allora diffuso il gossip di un presunto flirt tra i due che è stato però l’ex di Uomini e Donne a smentire in un’intervista, dichiarando: “È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli. La foto è stata pubblicata, e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni.”

