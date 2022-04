Marialaura e Onestini, effusioni a letto a La Pupa e il Secchione/ “Lei è innamorata”

In attesa del quarto appuntamento con La Pupa e il Secchione Show 2022, previsto per domani, martedì 5 aprile, Barbara D’Urso ha deciso di regalare al pubblico qualche prima anticipazione su ciò che accadrà domani su Italia 1. Tante, infatti, le cose che sono accadute in villa questa settimana, una di queste è l’avvicinamento sempre più forte tra Marialaura De Vitis e Gianmarco Onestini. Pupa lei, secchione lui: è stata inizialmente la D’Urso ad unirli, ma è stato Onestini a confermare poi di volere proprio lei come sua compagna di questo viaggio televisivo.

Marialaura, d’altronde, non ha fatto mistero di subire il fascino del bel Gianmarco, tanto da dirsi entusiasta al momento dell’accoppiamento ma anche da manifestare forti gelosie quando lui è parso tanto vicino a Mila Suarez.

Marialaura De Vitis e Gianmarco Onestini, bacio a La Pupa e il Secchione show?

In questi ultimi giorni trascorsi in villa, il loro rapporto sembra aver vissuto un’evoluzione importante. A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso manda in onda un breve filmato che mostra Marialaura e Gianmarco insieme e molto affiatati: i due si stuzzicano, poi lui l’abbraccia e, alla fine, sono avvinghiati l’uno all’altra, stesi sul letto. Tornati in studio, la conduttrice si lascia sfuggire un’indiscrezione che sembra anticipare colpi di scena nella puntata di domani: “Lei si sta innamorando di Gianmarco, è proprio così!” La De Vitis, insomma, sarebbe cotta dell’ex gieffino e tra i due potrebbe essere già scattato il primo bacio. Sta nascendo un amore?

