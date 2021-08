Marian Richero, fidanzato Annalisa/ Coppia fissa da cinque anni?

Marian Richero è il fidanzato di Annalisa, la cantante di Amici ai vertici delle classifiche con il nuovissimo singolo “Movimento lento”. La hit sta facendo cantare e ballare tutto il pubblico italiano ed anche quello dei Battiti Live, la kermesse canora che ospita la cantautrice genovese. Sulla scia del successo del suo ultimo album di inediti dal titolo “Nuda” presentato proprio sul palcoscenico dell’ultimo Festival di Sanremo, si sono accesi anche i riflettori sulla vita privata dell’interprete che, dopo una lunga relazione con David Simonetta, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Marian. La coppia, infatti, è stata pizzicata insieme proprio nella città dei fiori durante la partecipazione della cantante di qualche anno fa. Si tratta di una vera e propria esclusiva, visto che Annalisa ha sempre preferito tenere i riflettori del mondo dello spettacolo ben lontani dalla sua vita privata e in particolare quella sentimentale.

Questa volta però la cantante non si è nascosta, anzi ospite di un noto programma televisivo si è lasciata andare rivelando: “si, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche per la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”. Si tratta di un amore importante per la cantante attualmente ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming con “Movimento Lento”..

Marian Richero, chi è il fidanzato di Annalisa Scarrone

Ma chi è Marian Richero, il fidanzato di Annalisa Scarrone? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul suo conto. Classe 1987, Marian è nato il 17 maggio a Pestera in Bulgaria sotto il segno del Toro. Dopo aver vissuto una infanzia non proprio serena, il ragazzo ha deciso di lasciare il suo paese e di trasferirsi in Italia dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della radio. Prima ha lavorato presso alcune radio lombarde e successivamente si è fatta conoscere come speaker per RTL 102.5 ricoprendo il ruolo di inviato durante il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Proprio durante questa esperienza, lo speaker è stato fotografato in compagnia della fidanzata Annalisa con cui sarebbe felicemente impegnato da circa 5 anni.

