Marian Richero, fidanzato Annalisa/ Pizzicati insieme al Festival di Sanremo

Marian Richero è il fidanzato di Annalisa Scarrone, la cantante di Amici di Maria de Filippi ai vertici delle classifiche musicali con il nuovissimo album di inediti dal titolo “Nuda”. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Dieci”, la cantante si gode l’estate in compagnia del suo nuovo compagno. Chi è? Si tratta di un musicista bulgaro con cui la cantante ha ritrovato la serenità dopo la fine di una lunghissima storia d’amore con David Simonetta.

Un amore che la cantante ha rivelato a sorpresa essendo da sempre molto discreta e riservata per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale. Proprio la cantante di Amici ha rivelato: “si, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche per la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”. Che dire un amore importante per la bella e brava Annalisa che però predilige vivere lontano dal clamore del gossip e dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Chi è Marian Richero, fidanzato di Annalisa Scarrone

Ma chi è Marian Richero, fidanzato di Annalisa Scarrone? Classe 1987, Marian è nato il 17 maggio a Pestera in Bulgaria sotto il segno del Toro. Sul suo conto si conoscono davvero pochissime informazioni, ma quello che possiamo dirvi che ha avuto un’infanzia non facile. Cresciuto in uno orfanotrofio di Sofia, Marian è poi arrivato in Italia dove ha cominciato a lavorare nel mondo delle radio. Il suo debutto, infatti, è avvenuto proprio in alcune radio della Lombardia che successivamente l’hanno portato a collaborare e lavorare a stretto contatto per RTL 102.5 e come inviato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Proprio al Festival di Sanremo, Annalisa sarebbe stata pizzicata con il nuovo fidanzato fuori il Grand Hotel Londra nel 2016. Un amore che andrebbe quindi avanti da ben 5 anni.

