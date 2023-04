Marian Richero, fidanzato di Annalisa Scarrone/ Quante foto insieme! Ma…

Marian Richero e la storia d’amore con Annalisa: ecco chi è il presunto fidanzato della cantante e come è cominciata

Marian Richero è il fidanzato della celebre cantante Annalisa. Il classe 1987 di origine bulgara è approdato in Italia da giovanissimo per lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto è avvenuto in radio, con la collaborazione con la stazione radiofonica di Regione Lombardia. In seguito i primi lavori con RTL 102.5, con cui ha ricoperto il ruolo di inviato al Festival di Sanremo. Il primo incontro tra Marian Richero e la sua Annalisa pare sia avvenuto nel 2016.

La scintilla pare sia scoccata quasi subito, dato che dopo pochi mesi la cantante e il classe 1987 erano già felicemente fidanzati. Benché non siano una coppia “fresca”, della loro storia d’amore si è sempre parlato molto poco. Annalisa e Marian hanno scelto di restare alla larga dai riflettori, evitando il chiacchiericcio del gossip. In particolar modo la cantante pare essere molto gelosa della propria vita privata e non ha mai rilasciato dichiarazioni precise sulla questione.

Annalisa e Marian, una relazione allergica al gossip? Le foto social e i dubbi del web

Essendo quindi una coppia “allergica al mondo del gossip” sono davvero poche le informazioni sulla loro storia d’amore. Del fidanzato bulgaro di Annalisa, tuttavia, sappiamo che ha avuto un’infanzia non semplice. E’ infatti cresciuto in un orfanotrofio di Sofia. Oltre alla sua attività nel campo radiofonico, pare che sia un’appassionato di musica e che ami molto il canto. Nonostante la riservatezza, le questioni di cuore di Annalisa intrigano parecchio i fan. E sui social, benché compaiano diverse foto tra Marian e Annalisa, c’è chi si domanda se davvero siano una coppia ufficiale o meno. Chissà se un giorno la cantante farà chiarezza sulle faccende di cuore e sulla sua presunta storia con lo speaker.

