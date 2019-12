Mariana Aresta de Il Collegio, Natale con la fidanzata/ “Quest’anno ho fatto schifo”

Non è stato un finale d’anno facile per Mariana Aresta. La ragazza, divenuta nota per la sua partecipazione a Il Collegio 4, è stata cacciata di casa dal padre a causa dopo aver scoperto della sua storia d’amore con una ragazza. Una situazione che dura ancora oggi, visto che Mariana ha dichiarato che quello appena trascorso è stato il primo Natale senza la sua famiglia. Una condizione difficile per la ragazza, alleviata dalla presenza in questi giorni della sua fidanzata. Nelle storie postate su Instagram nelle ultime ore, le due ragazze sono insieme in Puglia, ad Alberobello, e si divertono tra passeggiate sotto le luci e pattinate sul ghiaccio. Il sorriso sul volto di Mariana non manca, anche se è palese anche la sua malinconia.

Mariana Aresta, lo sfogo: “Mi sono distrutta da sola”

Alla fine di una serie di stories in cui Mariana Aresta si mostra felice e spensierata accanto alla sua fidanzata, la ragazza posta un messaggio che sembra esporre il suo reale stato d’animo in questo Natale. Nel post si legge: “Caro Babbo Natale, lo ammetto quest’anno ho fatto schifo. Mille errori, mille fraintendimenti. – così continua – Mi sono distrutta da sola a forza di essere pessimista, ma merito di entrare nella lista dei buoni. Sai perché? Perché sono ancora in piedi. Perché sono caduta e mi sono rialzata. Quindi, me lo fai un favore? Per Natale sotto l’albero mi lasci un pacchetto di felicità che io desidero da tanto?” Mariana cerca la felicità, quella che poco ha conosciuto in queste settimane a causa di quanto accaduto. Riuscirà a realizzare il suo desiderio?

