Mariana Aresta de Il Collegio “Sola a Natale”/ “Non sono normale per mio padre..”

Non migliora la situazione per Mariana Aresta che anche oggi rimane lontana dalla sua famiglia proprio come ha fatto ieri in occasione della Vigilia. Le cose non si sono sistemate in famiglia per una delle ex protagoniste de Il Collegio che proprio nei giorni scorsi ha condiviso sui social la delusione e la discussione con suo padre e con il resto della sua famiglia per via della sua omosessualità. A scatenare tutto ci ha pensato una foto in cui Mariana Aresta appariva in compagnia della sua fidanzata e da allora per lei tutto è cambiato. A soli sedici è stata “cacciata via di casa perché non normale” e, nonostante la vicinanza della madre, questo Natale lo passerà senza le persone a lei care. Nonostante l’arrivo del Natale, il padre di Mariana non ha ancora riaccettato la figlia in casa e a rivelarlo è la diretta interessata: “Ammetto che oggi è stata una bella giornata, ma sono davvero tanto triste. Domani è la Vigilia, il primo Natale non passerò con la mia famiglia. Sono stra-abbattuta. Mi mancherà alzarmi la mattina di Natale e scartare i regali sotto l’albero”.

MARIANA ARESTA SOLA ANCHE A NATALE

Come confessato da Mariana Aresta de Il Collegio sembra che quest’anno dovrà rinunciare alla sua famiglia ma anche ad aprire i regali sotto l’albero la mattina di Natale come ha fatto in tutti questi anni e lei stesso poi rivela: “Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare, aiuto. Ogni volta che insultate i vostri genitori ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia”. La delusione è ancora tanta per lei, speriamo solo che il nuovo anno possa iniziare nel migliore dei modi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA