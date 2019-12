Mariana Aresta “Cacciata di casa perché lesbica”/ “All’Ikea con la mia ragazza…”

MARIANA ARESTA CACCIATA DI CASA PERCHE’ LESBICA

Continua il dramma social per Mariana Aresta, una delle protagoniste storiche de Il Collegio, che si mostra su Instagram in lacrime in piena notte e con il cuore spezzato per via dell’addio alla sua stanza e all’albero di Natale fatto in salotto e tutto per uno scatto. La rivoluzione nella sua vita è nata nel momento in cui ha postato una foto con tanto di dedica alla fidanzata e questo ha mandato in tilt il padre e la sua famiglia, tranne la madre, che hanno preso posizione contro di lei. A quanto pare il padre non accetta la sua omosessualità e per questo l’ha cacciata via di casa più volte. Mariana Aresta parla di “violenza psicologica” continua tanto da spingerla a lasciare la sua casa per andare altrove perché “cacciata” per via della sua omosessualità. Un vero e proprio caso scoppiato sui social e che sta interessando il web e i suoi fan anche se qualcuno la accusa di fare tutto solo per vedere aumentare i suoi followers: “Di questo non me ne frega niente, ho cose ben più importanti nella testa. Ho parlato con voi che siete la mia seconda famiglia e non voglio nemmeno ringraziarvi perché non penso di essere così importante da meritare i vostri messaggi”.

MARIANA ARESTA RITROVA IL SORRISO ALL’IKEA MA…

Questo riferisce Mariana Aresta nelle sue storie su Instagram ammettendo anche di voler ritrovare un po’ il sorriso in un luogo che le piace molto ovvero l’Ikea. La giovane è arrivata sul posto proprio con la sua fidanzata che la trascina tra gli scaffali su un carrello lanciandola anche di qua e di là facendola davvero sorridere spensierata, almeno per il momento. A quanto pare Mariana spiega ai fan di non essere riuscita a truccarsi ma di aver indossato una parrucca e un cappello per nascondere i suoi orribili capelli. Nonostante questo tutti sono felici di vederla sorridere insieme alla sua fidanzata e alla fine sempre lei spiega che la sua famiglia si è schierata contro di lei ma non la madre che continua a sostenerla e che per questo è “stata cacciata di casa” insieme a lei. Come si evolverà la situazione adesso?

