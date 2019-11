Mariana Aresta/ Video, quando ha alzato la voce col prof Petolicchio (Il Collegio 4)

Fra le più silenziose fino ad ora, Mariana Aresta ha fatto sentire la sua voce nella scorsa puntata de Il Collegio 4. La ragazza infatti non ha tollerato una lezione morale che la prof Petolicchio ha voluto dare all’intera classe, giusto per dimostrare che cosa vuol dire sentirsi mancare di rispetto. Dopo aver cercato invano di parlare di alimentazione, la docente ha deciso di mangiare una patatina di fronte ai ragazzi, per poi concedere solo a Mario Tricca di prenderne qualcuna. “No assolutamente no. La mancanza di rispetto è una cosa che non posso assolutamente accettare”, ha detto Mariana alle telecamere subito dopo il gesto della Petolicchio. “La sua scolaresca sta qui a prendere appunti”, ha detto invece in aula. “Che interesse hai nel fare delle preferenze”, si chiede poi quando la docente decide di creare quella che secondo Asia Busciantella è “una discriminazione Tricca – alunni”, permettendo ad un solo ragazzo di mangiare le patatine. “Le posso garantire che so dove abita la buona educazione”, ha risposto invece la Petolicchio, attirandosi un’altra risposta della ragazza: “Infatti. Si vede, ha mangiato delle patatine davanti agli alunni”. Clicca qui per guardare il video di Mariana Aresta.

Mariana Aresta, Il Collegio 4: la coppia con Brondin

“La coppia Brondin – Aresta ha passato un mese in collegio just like this”, scrive Mariana Aresta sul suo profilo Instagram, rivelando di aver vissuto le lezioni de Il Collegio 4 quasi sempre con la testa poggiata sull’astuccio e gli occhi chiusi. A quanto pare la ragazza ha dormito anche durante l’ultimo scontro fra le ragazze e Maggy Gioia, finita in lacrime per lo scherzo del dentifricio creato da Claudia Dorelfi. “Quando è successo iltutto mi sono lamentata solo ed esclusivamente del comportamento di Vilma”, risponde Mariana a chi l’accusa di non aver preso le difense della quattordicenne. La D’Addario infatti è stata l’unica a contestare l’atteggiamento delle amiche e a prendere le difese di Maggy, ricevendo di contro delle critiche accese da Martina Brondin e dalla Aresta. “Ti sei lamentata di lei, le hai dato della doppia faccia e poi? La prima foto che posti è proprio con lei? Doppia faccia mi sembri più tu che lei”, ha commentato una ragazza sui social. Le sue parole, così come quelle di molti altri, si riferiscono ad una frase in particolare detta da Mariana, a distanza di alcune ore dallo scoppio della lite fra Vilma e Claudia. “Se ci sono delle cose che non mi scendono, sono l’incoerenza la falsità e il vittimismo”, ha sottolineato infatti quando la D’Addario ha manifestato l’intenzione di voler lasciare il reality. Clicca qui per guardare il post di Mariana Aresta e leggere i commenti.

La provocazione della Petolicchio

