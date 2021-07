Mariana Dos Santos, la storia vera/ La ragazza del millennio: “mia madre è tutto”

Mariana Dos Santos tra le protagoniste del nuovo appuntamento de “Le Ragazze“, il programma di Rai3 che racconta le storie di vita di donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90, ma anche di giovani donne di oggi che, grazie al loro sguardo, hanno illuminato e continuano ad illuminare gli eventi della nostra storia recente e passata. Tra le giovani “ragazze” di oggi c’è proprio la ragazza del Millennio Mariana Dos Santos. La sua storia di rivincita è stata scelta per rappresentare e raccontare la “ragazza del millennio”. A soli 5 anni arriva in Italia con la madre dal Brasile dopo una drammatica separazione dal padre. L’infanzia di Mariana non è stata serena: il padre aveva il vizio di bere e questa cosa ha segnato i suoi anni da bambina. “Ci sono alcuni ricordi brutti che rimangono impressi: come mia mamma che ci allontanava e di papà che tornava a casa sempre in pessime condizioni” – ha raccontato la ragazza del millennio. Per fortuna però dopo tanto dolore il riscatto: la madre decide di chiedere il divorzio dal marito e per entrambe comincia una nuova vita.

Mariana Dos Santos, la ragazza del Millennio: “bambini non accettavano il colore della pelle”

La vita di Mariana Dos Santos cambia quando con la madre si trasferiscono in Italia. L’arrivo del nostro Paese segna l’inizio di una nuova vita grazie anche allo zampino degli zii che da anni si erano già trasferiti. A raccontarlo è proprio Mariana: “mia zia ha proposto a mia madre di venire in Italia”. Il trasferimento in Italia non è stato facile per la ragazza del millennio visto che per i primi mesi è arrivata solo con la madre dovendosi così separare dalla sorella che è rimasta in Brasile per circa un anno. Una separazione che l’ha segnata essendo solo una bambina di cinque anni, ma per fortuna a starle sempre accanto c’era la madre a cui deve davvero tutto. “Da lei ho imparato tanto ad essere una persona onesta forte, una persona con le spalle larghe” sono le parole di Mariana che a Le Ragazze ha raccontato la sua infanzia prima in Brasile e poi in Italia. Non sono mancati i problemi come quando a scuola la bullizzavano per il colore della pelle: “a scuola ci sono stati episodi di bambini che non accettavano il colore della pelle. Fa male, ma la cosa migliore è stata cercare di sorvolare”. Per fortuna quel periodo è passato, oggi Mariana è una ragazza serena e felice che sogna di lavorare come interprete. “Oggi vivo con mamma e il marito di mamma e la mia sorellina di 11 anni. Lui è una brava persona e chi vuole bene. Non è facile prendersi l’incarico di due figlie che non sono tue, è amorevole e carino” ha detto Mariana che sul finale ha parlato anche del rapporto ritrovato col padre. “Sono stato a trovarlo, ma è strano non sentirti a tuo agio con una persona che in realtà è tuo padre” – rivela la ragazza del millennio che poi saluta le sue coetanee con un messaggio di positività “consiglierei alle ragazze della mia età di prendere le situazioni della vita con un pochino più di serenità”.

