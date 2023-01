Marianela Nuñez, chi è/ Dall’Argentina al Royal Ballet. L’ex marito Thiago Soares

Marianela Nuñez, chi è

Marianela Nuñez, Prima Ballerina del “Royal Ballet”, sarà ospite di Roberto Bolle a Danza con me. Nata a Ciudad del Libertador General San Martin in Argentina il 23 marzo 1982, ha iniziato a ballare all’età di tre anni. A sei anni ha cominciato a studiare danza presso la “Scuola di Ballo del Teatro Colón”. A soli quattordici anni è entrata a far parte della compagnia del “Teatro Colón” e da quel momento ha cominciato a fare tournée internazionali come solista e assumendo altri ruoli di corpo. È stata spesso ospite di Maximiliano Guerra. Marianela Nuñez ha vinto prestigiosi premi.

Negli anni 2005, 2012, 2018 e 2022 è stata considerata al “Critics ‘Circle National Dance Awards” la migliore ballerina femminile. Nel 2009 ha vinto in Argentina il “Xonex de Platino” come migliore ballerina del decennio. Nel 2011 si è aggiudicata il premio “María Ruanova”. Nel 2013 ha ricevuto “l’Oliver Award”.

Marianela Nuñez, carriera e vita privata

Marianela Nuñez è apparsa come ospite con compagnie tra cui Vienna State Opera Ballet, l’American Ballet Theatre, La Scala, Milano, il Ballet Estable del Teatro Colón, il Ballet Argentino de La Plata e l’Australian Ballet, e in serate di gala in tutto il mondo. Nel 1997 è entrata a far parte della “Royal Ballet Upper School”, l’anno dopo ha iniziato a ballare per la Compagnia. Nel 2000 è stata promossa Prima Solista, all’età di vent’anni è diventata la Principale Ballerina. Ha interpretato opere di Will Tuckett, George Balanchine, Wayne McGregor, William Forsythe,Christopher Wheeldon e altri ancora che fanno parte del repertorio drammatico, classico e contemporaneo. Molti dei suoi ruoli principali sono stati incisi su DVD. Il suo profilo Instagram è seguito da poco più di 290 mila follower, con loro condivide momenti della sua vita privata e professionale. Dal 2011 al 2014 è stata sposata con il ballerino Thiago Soares, il matrimonio è naufragato nel 2014, si sono divorziati definitivamente nel 2016. Sono rimasti in buoni rapporti e continuano a calcare le scene ballando insieme.

