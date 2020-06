Mariangela Eboli, compagna Checco Zalone/ L’attore: “sono innamoratissimo”

Mariangela Eboli non è solo la compagna di Checco Zalone, che torna stasera in tv con il film “Cado dalle Nubi”, ma anche l’amministratore della società Mzl srl. La coppia è felicemente innamorata da quindici anni e vivono a Bari. Una storia d’amore vissuta lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo; una scelta sicuramente legata al loro carattere schivo e riservato, ma anche al desiderio di non condividere la propria intimità con la stampa. 15 anni d’amore suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie: Gaia e Greta. A raccontare come si sono incontrati per la prima volta è stato proprio l’attore e regista pugliese che intervistato dal Corriere della Sera ha rivelato: “cantava in un piano bar della provincia barese, un posto un po’ triste. Io ero con un’amica che non mi considerava, e per ingelosirla vado da questa cantante, bella, prosperosa, a dirle: “Io suono ai matrimoni, se ti interessa…”. Le interessava”. Da quel primo incontro i due hanno cominciato a frequentarsi e poco dopo si sono innamorati. Parlando proprio della moglie, Zalone ha dichairato: “sono innamoratissimo. Dopo Gaia è arrivata un’altra bimba, Greta”.

Mariangela Eboli nel film “Cado dalle nubi”

Non solo la moglie di Checco Zalone, Mariangela Eboli è anche l’amministratore della società Mzl Srl di proprietà di Luca Pasquale Medici (vero nome dell’attore e regista). La donna in realtà ha anche lavorato con il compagno partecipando come comparsa a due film di successo: “Cado dalle nubi” e “Che bella giornata”. Nella prima pellicola del 2009 Mariangela interpreta il ruolo di Susi, la cugina di Checco che durante le celebrazioni del matrimonio si lancia in un improbabile e spassoso duetto con Caparezza sulle note di Non Amarmi. Un momento divertentissimo che tutti avrete apprezzato senza però sapere che quella donna altro non è che la compagna del mitico Zalone. Tra i due, infatti, oltre all’amore è nata anche una collaborazione professionale che prosegue ancora oggi. Nonostante 15 anni d’amore, due figlie e la condivisione anche del lavoro, la coppia al momento ha ancora deciso di convolare a nozze. Come mai? A precisarlo è stato lo stesso Zalone dalle pagine del settimanale Oggi: “Mariangela ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ora vediamo, dai. Stiamo bene così”.



