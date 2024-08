Mariangela Melato, chi l’ex compagna di Renzo Arbore e suo grande amore

Tra i grandi amori di Renzo Arbore, uno ha davvero segnato la sua vita ed è quello di Mariangela Melato. Parliamo di una delle attrici italiane più amate e celebrate del XX secolo, che ha incrociato la sua strada con quella di Arbore negli anni ’70, in un periodo in cui entrambi erano già affermati nel mondo dello spettacolo. La loro fu una storia d’amore passionale, fatta di sguardi, risate e complicità, ma anche di molte difficoltà.

Negli anni ’80, Mariangela Melato decise di trasferirsi negli Stati Uniti per intraprendere una nuova avventura professionale. La lontananza mise a dura prova il loro rapporto, tant’è che la coppia decise di separarsi. Durante quel periodo, il celebre conduttore e musicista ebbe una relazione con Mara Venier, segnata dalla perdita di un figlio prima della nascita. L’amore che legava Renzo Arbore a Mariangela Melato non si era ancora spento, e infatti, dopo un periodo di separazione, i due si ritrovarono, più uniti che mai, e stanno insieme fino al 2013, anno della morte dell’attrice.

Perché Renzo Arbore non ha avuto figli

“Il mio rimpianto più grande? Non aver sposato Mariangela Melato, la persona che ho amato di più nella vita, e non aver creato con lei una famiglia”, ha dichiarato Renzo Arbore in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana qualche tempo fa. Renzo Arbore a Mariangela Melato non hanno mai avuto figli e, in realtà, il conduttore non ne ha avuti con nessun’altra donna. In un’intervista a Fanpage spiegherà: “L’amore c’è stato, sicuramente, ed è stato potente, però l’amicizia è stata cruciale. Non credo sia un caso che non abbia formato una famiglia, evidentemente mi contentavo di avere amicizie su cui concentravo tutto il mio amore. D’altronde il regista si innamora dei personaggi che popolano la propria esistenza.”