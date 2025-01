Renzo Arbore, i grandi successi in Rai e quel suo stile unico e inimitabile

Con il suo stile e la sua esuberanza ha regalato il sorriso e l’intrattenimento a diverse generazioni di italiani. Lo ha fatto con originalità e generosità, ma anche con la passione e il talento di chi ha il mestiere dentro. Deejay, musicista, presentatore televisivo, Renzo Arbore è stato pioniere e inventore di linguaggi che sono entrati nella storia dello spettacolo italiano. Tanti i programmi che portano la sua firma o che lo hanno visto trionfare in tv negli anni.

Renzo Arbore e Mara Venier: perchè si sono lasciati?/ Uniti ancora da un legame forte

Dallo storico successo televisivo Quelli della Notte ad Alto Gradimento, passando per Indietro tutta, L’altra domenica e i più recenti Notte della Taranta e Speciale per me. In una interessante intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, lo showman ha ripercorso un po’ tutta la sua carriera, aprendosi anche su temi molto delicati e personali.

Simona Marchini, chi è?/ "Renzo Arbore? A lui devo tanto. Mi volle a Quelli della notte"

Renzo Arbore, il cruccio che lo assilla e quel desiderio infranto

“Se penso alla morte? Vi penso come una cosa che bisogna ritardare il più possibile”, ha raccontato Renzo Arbore. Potesse tornare indietro di certo chiederebbe la mano a Mariangela Melato, la donna che non fatica a definire colei che ha amato di più in tutta la sua vita. “Il cruccio è non aver creato con lei una famiglia”, le sue parole al noto magazine.

Per quanto concerne l’aspetto professionale, anche qui non mancano le ‘delusioni’ per Renzo Arbore, che ad oggi dice di avere un pensiero fisso: “Mi dispiace che l’Orchestra italiana non abbia avuto lo stesso riconoscimento della mia tv. In trent’anni, dal 1991 al 2021, abbiamo fatto milleseicento concerti e girato il mondo, dall’Europa all’Australia, dalla Russia al Sudamerica, dalla Cina al Giappone”, ha raccontato il conduttore.

Renzo Arbore, chi sono le ex fidanzate e figli / Da Mariangela Melato a Mara Venier