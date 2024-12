Tra i delitti più efferati nella storia della cronaca nera italiana ci sono senza dubbio quelli commessi dalle Bestie di Satana. Le vittime sono Mariangela Pezzotta, Chiara Marino e Fabio Tollis, ma il caso si aprì nel 1998 con la scoperta del cadavere della prima, che era stata uccisa e seppellita vicino quello che venne denominato come lo chalet degli orrori, in quanto furono trovati simboli e oggetti satanici. Lo scenario è quello della provincia di Varese, dove furono registrate scomparse e omicidi.

Tiziano Masini, chi è il procuratore del caso Bestie di Satana/ L'intuizione decisiva e le indagini

Con la scoperta del corpo di Mariangela Pezzotta si ebbe la prima svolta nelle indagini, di cui si parla oggi a Magistrati, perché consentì di riunire gli elementi per ricostruire quanto era accaduto sei anni prima. Ad esempio, la famiglia di Fabio Tollis per anni aveva cercato tracce del figlio scomparso, sostenendo fosse una delle vittime. Dunque, le indagini sull’omicidio dell’ex fidanzata di Andrea Volpe (uno degli assassini con Elisabetta Ballerin e Nicola Sapone) portarono al ritrovamento dei corpi delle altre due vittime, trovati ormai mummificati nel 2004.

Bestie di Satana, chi sono e cosa fanno oggi/ Da Andrea Volpe: "Avrei continuato a uccidere"

MARIANGELA PEZZOTTA, CHIARA MARINO E FABIO TOLLIS NON SONO LE UNICHE VITTIME?

Ma la cattura degli assassini e la collaborazione di Volpe fecero emergere anche collegamenti con altre vicende. Ad esempio, ci fu l’induzione al suicidio di Andrea Bontade e il giallo della scomparsa di Christian Frigerio, con i possibili collegamenti con la setta che non sono stati mai confermati definitivamente. Si arrivò a ipotizzare fino a 18 vittime, tra cui anche Andrea Ballarin, ritrovato impiccato: Andrea Volpe confessò che non si era trattato di un suicidio, ma emersero molte incongruenze e lo stesso Volpe ritrattò.

Mario Maccione dalle Bestie di Satana ai consigli di vita/ "Falso che parenti di vittime si siano arrabbiati"

Comunque, mancano un quadro probatorio, non fu aperta nessuna nuova inchiesta, motivo per il quale gli imputati furono giudicati colpevoli dei tre omicidii e dell’induzione al suicidio di Andrea Bontade. La storia delle vittime della setta ha avuto grande risalto, anche all’estero, ed è stata raccontata in diversi programmi per anni, anche podcast. Sono così emersi dettagli mostruosi sulle sorti di Mariangela Pezzotta, Chiara Marino e Fabio Tollis. Ad esempio, il volto deturpato della prima, la sua sepoltura incompleta.

LA RICOSTRUZIONE DEI DELITTI DELLE BESTIE DI SATANA

Per il gip Tom Novik, che firmò l’ordinanza di arresto, quella delle Bestie di Satana è “un unicum nel panorama giudiziario italiano“. Dalle indagini e i processi è emerso che nella notte del 17 gennaio 1998 a Somma Lombardo si riunirono Nicola Sapone, Andrea Volpe, Mario Maccione, i quali furono poi raggiunti da Fabio e Chiara. I due fidanzati vennero uccisi a coltellate e finiti a colpi di mazza. Al ragazzo furono infilati in bocca ricci di castagna e durante la sepoltura Nicola Sapone si mise a ballare urlando: “Zombie, adesso siete solo degli zombie“.

Eppure, le indagini sulla loro scomparsa non portarono a nulla, anzi gli assassini continuarono le loro attività e indussero al suicidio Andrea Bontade, che li aveva aiutati a scavare la fossa per i due fidanzati. Gli assassini furono scoperti dopo l’omicidio di Mariangela, convocata allo chalet dall’ex fidanzato Andrea Volpe con un pretesto.

Il ragazzo le sparò due colpi di pistola in faccia, mentre Elisabetta Ballerin le impediva di scappare. I due chiesero aiuto a Nicola Sapone che la finì con un badile in faccia. I tre scapparono, ma la fuga di Volpe e Ballarin finì contro la spalletta di un ponte. In ospedale confessarono ancora sotto l’effetto di droga di aver ucciso la ragazza. Le prime indagini portarono alla scoperta del corpo della ragazza e consentirono la ricostruzione degli altri crimini.