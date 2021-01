Marianna e Marco Morandi/ Figli Laura Efrikian: “Cosa significa essere figlio d’arte”

Marianna e Marco Morandi sono i figli di Laura Efrikian e Gianni Morandi. Marianna, nata il 14 febbraio 1969, ha debuttato come cantante con il brano “Sei forte papà”, inciso da suo padre nel 1976. Dopo essersi diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, ha debuttato come attrice teatrale con due opere di Moliere, “Don Giovanni” e “L’avaro”. Nel 1998 ha recitato nella miniserie di Canale 5 “La forza dell’amore” al fianco del padre Gianni e dell’attrice Elena Sofia Ricci. La fiction suscitò qualche polemica per un bacio in bocca tra padre e figlia.

È apparsa anche nelle serie “Le madri” del 1999 su Rai 1 e “Un anno a primavera” del 2005 su Rai 2. Dal 1993 al 2002 è stata legata al cantante Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni. Dopo la separazione i due sono rimasti in buoni rapporti: “Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei”, ha detto il cantante tempo fa a Vanity Fair.

Marco e Marianna Morandi, i figli di Laura Efrikian

Marco Morandi, nato il 12 febbraio 1974, fin da subito ha seguito le orme del padre Gianni nel mondo della musica, studiando violino dai 5 ai 15 anni. Nel 1997, insieme ad alcuni compagni di classe, fonda i Percentonetto che partecipano al Festival di Sanremo 1998 con il brano “Come il sole” nella sezione “Giovani”. Nel 1999 il padre Gianni lo vuole al suo fianco nelle quattro puntate di “C’era un ragazzo” su Rai 1. Nel 2001 appare nel film “Liberate i pesci” di Cristina Comencini e l’anno dopo partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Che ne so” . Dal 2004 al 2006 interpreta il protagonista Giannino Stoppanifa in “Gianburrasca Il Musical”.

Da sempre appassionato di Rino Gaetano, nel 2008 porta in giro per l’Italia le canzoni del cantautore scomparso nel 1981. Dal 2013 porta in scena lo spettacolo: “Nel nome del padre storia di un figlio di…”, un viaggio nella vita privata e artistica di Marco: “Ho questo cognome che suscita interesse e curiosità. Anche da prima che iniziassi questo mestiere mi veniva posta sempre la stessa domanda. Allora ho pensato di rispondere con uno spettacolo ironico per raccontare cosa significa essere figlio d’arte”, ha spiegato al Corriere Adriatico. Marco Morandi è sposato dal 28 settembre 2012 con Sabrina Laganà e ha tre figli.



