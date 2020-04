Marianna Giordano a Tu si que vales/ Video, la bimba di 4 anni incanta i giudici!

Pubblicità

Tra i concorrenti della seconda puntata di Tu si que Vales 2019, oggi in replica su Canale 5, troviamo anche la piccola Marianna Giordano. La bambina ha infatti incantato il pubblico e i quattro giudici – Maria, Teo, Gerry e Rudy – mostrando sul palcoscenico tutta la sua dolcezza e spigliatezza. Marianna ha solo 4 anni ma ha la capacità di raccontare delle storie quasi come un’adulta. “Cosa facciamo? Dimmelo Gerry!” esordisce non appena arrivata al centro del palco, facendo sorridere il pubblico. Poi annuncia qual è la sua prova: “Io sono qui per raccontarvi una storia…” E in effetti, in mezzo ad una scenografia con tanto di orsetti di peluche giganti, inizia così a raccontare la storia del lupo che mangia tutto il gregge del pastore.

Marianna Giordano e le sue storie a Tu si que vales

La piccola Marianna Giordano di soli 4 anni colpisce per la sua tenerezza ma soprattutto per il modo in cui racconta ai quattro giudici e al vasto pubblico le sue storie. Dopo quella del lupo, Marianna però torna a stupire, dichiarando di dover raccontare un’altra favoletta: quella della volpe e l’uva. La bambina ne sottolinea poi anche la morale, incantando il pubblico. Ma riesce soprattutto a strappare qualche sorriso, ottenendo l’ampio gradimento da tutto lo studio di Canale 5. Dovrà tuttavia salire sul palco la mamma per convincerla a smettere di raccontare le sue storie. (Clicca qui per il video)



