Tu sì que vales/ Diretta 22 aprile: la gaffe di Belen Rodriguez e il ritorno di Patrizio Ratto (Replica)

Torna in replica Tu su si que vales con la seconda puntata dell’edizione 2019

Mercoledì 22 aprile, in prima serata su canale 5, grande appuntamento con Tu sì que vales. Con le trasmissioni televisive sospese, canale 5 ha deciso di regalare al proprio pubblico le repliche dell’ottava edizione ovvero l’ultima che ha ottenuto un grandissimo successo anche per la presenza in giuria di Sabrina Ferilli. L’attrice ha ricoperto il ruolo di rappresentante della giuria popolare al posto di Iva Zanicchi., L’ironia della Ferilli e la complicità di Maria De Filippi sono stati due degli ingredienti che hanno permesso al talent show di conquistare il pubblico di canale 5. Un successo ottenuto anche con la replica della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 3.630.000 spettatori pari al 17.3% di share. Un risultato importante che Mediaset spera di ripetere anche questa sera.

La gaffe di Belen Rodriguez

La replica della seconda puntata dell’ottava edizione di Tu sì que vales si apre con la gaffe di Belen Rodriguez, conduttrice del talent show accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. “Facciamo un rassunto“, saranno le parole con cui Belen aprirà la seconda puntata del talent show. “Belen, riassunto non rassunto!”, sarà il commento di Maria De Filippi a cui la showgirl risponderà affermando di essere comunque di madrelingua spagnola. Belen, tuttavia, è stata sicuramente l’arma in più del talent show che, nel corso delle varie puntate, si è emozionata, si è divertita, ha ballato con i concorrenti e ha dato vita a momenti imperidibili come quello che aprirà la replica del secondo appuntamento di Tu sì que vales 8.

I concorrenti di Tu sì que vales 2019

Chi sono i concorrenti di Tu sì que vales 8? Spazio al pianista e ballerino Patrizio Ratto, ex allievo della scuola di Amici ma anche agli acrobati Scandinavian Boards. E ancora: il memorizzatore Shijir-Erdene Bat-Enkh, i ballerini ti tip-tap Emanuele e Leonardo D’Angelo, l’acrobata Oleg Tatarynov e la bambina narratrice di favole Marianna Giordano. Anche la Scuderia Gerry Scotti avrà i suoi rappresentanti con il cantante comico Valerio Zanchè, il monologhista Stefano Bonesini e il ballerino Maurizio Midiri. In giuria, come sempre, spazio a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.



