Marianna Greco: morta in casa con 4 coltellate/ Indagato anche il marito

Si riapre con una clamorosa svolta il caso riguardante la morte di Marianna Greco, la 37enne trovata senza vita il 30 novembre di tre anni fa, nella sua abitazione di Novoli, in provincia di Lecce. Secondo quanto sostiene la procura leccese, come riferito da Fanpage, è stato iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, il marito della vittima, il 43enne di Campi Salentina, Emanuele Montinaro, con l’accusa di omicidio volontario. «E’ assolutamente necessario – precisa il pm Stefania Mininni – per fugare ogni dubbio in ordine alla dinamica degli accadimenti che hanno determinato il decesso, disporre nuovi accertamenti». Inizialmente si era parlato di suicidio e poi di istigazione al suicidio, ma le due tesi non hanno mai convinto la famiglia della Greco, soprattutto per via di alcuni aspetti poco chiari dell’intera vicenda. Secondo il consulente di parte, come riferisce Il Corriere Salentino, sul collo della vittima (che si sarebbe uccisa con 4 coltellate alla gola), mancavano le cosiddette “ferite da assaggio” molto ricorrenti nei suicidi, delle lesioni più lievi che di solito precedono quelle mortali.

MARIANNA GRECO: MORTA IN CASA CON 4 COLTELLATE

Inoltre ci sarebbero dei tagli sull’indice e sull’anulare della mano destra che secondo il consulente sarebbero compatibili con una colluttazione. Inoltre, secondo il medico, non è stato prelevato il dna sotto le unghie della vittima, che forse avrebbe confermato oppure escluso la presenza di un’altra persona sulla scena del crimine. Infine vi sono una serie di messaggi scambiati fra la moglie e il marito, che confermerebbero quanto il loro matrimonio negli ultimi tempi fosse ormai un rapporto deteriorato. Il caso è stato quindi riaperto e il prossimo 5 giugno si terrà un nuovo esame autoptico, eseguito dai medici legali Roberto Vaglio e Francesco Introna, a cui potranno partecipare anche i consulenti di parte del marito. Martedì 28 maggio, Montinaro era stato interrogato dagli inquirenti ribadendo che la moglie si era suicidata in casa con alcune coltellate.

