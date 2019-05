Marianna Greco, morta 3 anni fa a Lecce/ Suicidio? Per la famiglia fu omicidio

Marianna Greco è morta 3 anni fa in quel di Novoli, in provincia di Lecce. Un decesso avvolto nel mistero, che secondo la famiglia è stato un omicidio e non un gesto volontario o un’istigazione al suicidio. Le ultime indiscrezioni circolanti raccontano infatti di come la famiglia della 37enne scomparsa il 30 novembre del 2016 nella sua abitazione dove viveva con il marito Emanuele Montinaro, abbia presentato alla Procura locale una memoria con tanto di consulenza medico legale, nonché del perito informatico e del medico che l’aveva in cura, per cercare di capire se i quattro colpi di coltello alla gola che hanno ucciso Marianna, siano stati sferrati da un’altra persona e non dalla stessa vittima. La famiglia spera che l’indagine si trasformi in omicidio volontario, ed ha chiesto la riesumazione del cadavere per effettuare una nuova autopsia sul corpo della ragazza. A sollevare diversi dubbi è in particolare il medico legale che ha partecipato alla prima autopsia, secondo cui i colpi inferti al collo non sarebbero tipici del suicidio, ed inoltre, mancherebbero le cosiddette lesioni da assaggio, quelle ferite prima dei colpi mortali che sarebbero invece tipiche quando ci si toglie la vita.

MARIANNA GRECO, MORTA 3 ANNI FA A LECCE

Inoltre vi sarebbero delle ferite sospette sulle dita, come se fossero segni di una colluttazione precedente la morte. Inoltre sarebbero stati rinvenuti dei capelli biondi fra le dita della vittima, che andrebbero esaminati meglio per capire a chi appartengano. A sostenere la tesi della morte per omicidio sono la mamma di Marianna, Luisa Metrangolo, il padre Francesco e la sorella gemella Giovanna, che hanno appunto depositato gli ultimi incartamenti tecnico-scientifici redatti dopo apposite perizie. La famiglia vuole che il caso venga riaperto o comunque che prenda una nuova piega, analizzando anche i filmati della videosorveglianza presente all’esterno dell’abitazione, risalenti al 30 novembre del 2016, viste le telecamere puntate sulla casa dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marianna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA