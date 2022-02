Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi/ Musicisti, attori e…

CHI SONO MARIANNA, MARCO E PIETRO, FIGLI DI GIANNI MORANDI

Marianna, Marco e Pietro sono i figli di Gianni Morandi. I primi due sono nati dal matrimonio del cantante con Laura Efrikian, mentre il terzo da quello con Anna Dan. In realtà, c’è anche un’altra figlia nella vita dell’artista, di nome Susanna, morta otto ore dopo il parto. Un dolore immenso e atroce per i giovanissimi Gianni e Laura, che hanno dovuto affrontare e metabolizzare la sua morte. Proprio Morandi, intervistato da Maurizio Costanzo, ha parlato di questa ferita: “Io e Laura aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66, che finiva il 6 gennaio ’67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei… e anche per me”.

Nonostante il dolore per la morte di Susanna, Gianni e Laura ci hanno riprovato. Qualche anno dopo è nata la figlia Marianna, che si è fatta conoscere come attrice studiando presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Non solo: Marianna è stata legata anche per diversi anni a Biagio Antonacci. Il loro è stato un amore importante, suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli, di nome Paolo e Giovanni.

FIGLI GIANNI MORANDI: PIETRO È L’ULTIMO ARRIVATO

Gianni Morandi ha anche altri due figli. C’è il secondogenito Marco Morandi, anch’egli nato dal matrimonio con Laura Efrikian. Proprio come papà Gianni, Marco si è fatto conoscere come cantante nel mondo della musica. Dopo aver studiato violino, nei primi anni ’90 debuttò sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo, gareggiando nella sezione Nuove Proposte con il gruppo Percentonetto. Successivamente ha pubblicato diversi singoli e album, lavorando anche a cover di vecchi brani di successo. Inoltre, Marco Morandi si è anche distinto come attore e showman.

Ultimo, ma solo in ordine di età, Pietro, nato dall’amore tra l’artista e Anna Dan. Anche il piccolo di casa Morandi si è lanciato nel mondo della musica e, a differenza del papà, Pietro è un giovane rapper e si fa chiamare Tredici Pietro.



