Gianni Morandi con la benda sull’occhio, cosa è successo?/ Il cantante rassicura: “Nulla di grave”

Gianni Morandi, nei giorni scorsi, ha allarmato tutti i fan con una foto che lo mostra con una benda bianca sull’occhio. Il cantante non ha voluto dare molte spiegazioni, ha preferito cedere alla sua solita ironia. I numerosi seguaci, però, si sono chiesti cosa fosse accaduto al cantante cominciando a temere gli fosse accaduto qualcosa di serio.

Nello scatto è palese che Morandi sorride lasciando intuire che non fosse accaduto nulla di grave, ma senza andare a specificare altro. Solo attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha svelato di essersi sottoposto ad un intervento ma senza andare troppo nel dettaglio. L’artista non ha speso molte parole per quanto accaduto, ha liquidato tutto con un “nulla di grave”.

Gianni Morandi perchè ha la benda sull’occhio? La risposta del cantante

Giorni fa, Gianni Morandi è apparso sui social con una benda sull’occhio: “Ho fatto a pugni” ha dichiarato scherzosamente il cantante. I numerosi fan dell’artista tra i più amati si sono chiesti cosa fosse accaduto al loro beniamino e come fossero le sue condizioni di salute.

Ai microfoni del Corriere della Sera, il cantante ha spiegato: “Nulla di grave, un intervento al cristallino” rassicurando i fan sul suo stato di salute. Morandi non è estraneo ai piccoli incidenti domestici come quello che lo ha colpito in giardino: “Era l’anno del Covid. Avevo raccolto degli sterpi da bruciare in giardino, ma il forcale rimase incastrato nei rovi; feci forza, mi rovesciai su me stesso, caddi sulle braci. Pensavo di cavarmela con una crema: ventisette giorni di ospedale, tre interventi. Guardi il buco nella mano destra…” ha raccontato nell’intervista.

