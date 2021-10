Marianna, Marco e Pietro, figli Gianni Morandi/ Tutti hanno seguito le orme del papà

Marianna, Marco e Pietro sono i figli di Gianni Morandi. Nonostante il grande dolore per la morte della figlia Susanna, Gianni Morandi con la prima moglie Laura Efrikian ha avuto altri due figli. Marianna nata nel 1969 e Marco nato nel 1974. Marianna Morandi e Marco Morandi hanno seguito le orme del papà: la prima ha debuttato nel mondo della musica con il brano “Sei forte papà”. Successivamente ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma dedicandosi al mono del cinema e della recitazione dividendosi fra teatro e tv. La figlia di Gianni Morandi è anche conosciuta per essere stata fidanzata per nove anni con Biagio Antonacci; una relazione suggellata anche dalla nascita di due figli: Paolo e Giovanni.

Poi c’è Marco Morandi, il secondo figlio che ha percorso la strada del papà dedicandosi al mondo della musica. Classe 1974, Marco è il secondogenito nato dall’amore fra Gianni Morandi e Laura Efrikian. Giovanissimo ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica come musicista e cantante e successivamente si è dedicato anche al mondo del cinema come attore. Non solo, Marco Morandi ha studiato anche il violino e ha debuttato negli anni 90 sul palcoscenico del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il gruppo Percentonetto.

I figli di Gianni Morandi: Marianna e Marco e Pietro

Marco Morandi proprio come il padre Gianni Morandi si è dedicato al mondo della musica pubblicando diversi album e cover di brani di grandissimi artisti come Rino Gaetano. Non solo, Marco oltre alla musica si è perfezionato anche come attore e showman. Il secondo figlio di Gianni Morandi è anche papà di tre splendidi figli: Tommaso, Leonardo e Jacopo.

Infine c’è Pietro, il terzo figlio nato dal secondo matrimonio con Anna. Anche lui ha seguito le orme del papà visto che è un trapper conosciuto con il nome di Tredici Pietro.

