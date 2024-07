Marianna, Marco, Pietro, figli Gianni Morandi/ “Papà severo ma un grande privilegio averlo come genitore”

Chi sono i figli di Gianni Morandi e com’è il rapporto col padre

Non solo cantautore e showman di successo, Gianni Morandi è anche papà di tre figli: Marianna, Marco e Pietro. I primi due sono nati dal matrimonio con l’ex moglie Laura Efrikian, mentre Pietro è nato dall’amore con la seconda ed attuale moglie Anna Dan. In realtà il cantante ha avuto anche una quarta figlia di nome Serena sempre nata dall’amore con la prima moglie Laura Efrikian, ma purtroppo la piccola è morta poco dopo essere venuta alla luce.

Marianna e Marco sono nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974 dal matrimonio con Laura Efrikian ed entrambi hanno seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo. Marianna Morandi, dopo aver studiato presso l’Accademia d’arte di Roma, ha iniziato a lavorare come attrice di teatro, ma ha lavorato anche in televisione condividendo il set con il papà per le serie tv e fiction “La forza dell’amore” e “Le Madri”. Marianna è anche nota per la sua lunga storia d’amore con Biagio Antonacci: nove anni di matrimonio suggellato dalla nascita di due figli Paolo e Giovanni. Se inizialmente era propensa a fare carriera nel mondo dello spettacolo, è stato però proprio suo padre a farle ‘cambiare idea’: “Non era severo, di più! Mi ripeteva: se vuoi fare qualcosa, devi essere la numero 1. Vuoi cantare? Devi essere come Liza Minnelli. Vuoi fare l’attrice? Allora come Monica Vitti, che peraltro al mare da mia madre in Sardegna mi diceva sempre che dovevo fare l’attrice comica. Capisce perché a un certo punto mi sono tirata fuori?”, sono state le sue parole in una recente intervista al Corriere della Sera.

Chi sono Marianna, Marco e Pietro Morandi, i figli di Gianni Morandi

Marianna e Marco Morandi non sono gli unici figli di Gianni Morandi. Nel 1999 ha lavorato con il padre nella fiction “C’era un ragazzo”, mentre nel 2002 è arrivato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo in gara con il brano “Che ne so”. Anche lui, come Marianna, ha però sentito il peso di essere un figlio di, oltre che la severità e l’ambizione di suo padre: “Per il mio lavoro, purtroppo, è stato un continuo paragone. Ma se devo fare un bilancio, siamo in pari. Partiamo comunque da un grande privilegio”, ha rivelato al Corriere. Il secondo dei figli di Gianni Morandi è sposato con Sabrina Laganà e ha tre figli: Leonardo, Jacopo e Tommaso.

Infine c’è il terzo ed ultimo figlio di nome Pietro nato dal matrimonio con Anna Dan. Anche lui ha deciso di seguire le orme del padre visto che è un cantante anche se ha scelto un genere completamente differente da quello del padre. Con il nome d’arte di Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi si è fatto conoscere come rapper collaborando con grandi artisti del calibro di Madame e Mecna.











