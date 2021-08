Mariano Di Vaio di nuovo papà/ Eleonora Brunacci incinta del quarto figlio: il video

Mariano Di Vaio fa poker! Il noto influencer e modello e sua moglie Eleonora Brunacci stanno per diventare genitori per la quarta volta. L’annuncio non poteva che arrivare su Instagram, dove entrambi sono seguiti da milioni di utenti. Con un reel a cui ha partecipato tutta la famiglia, Eleonora e Mariano hanno annunciato con grande gioia l’arrivo di un altro bambino. La coppia ha già tre maschietti: Nathan Leone, che il prossimo 27 novembre compirà 5 anni, Leonardo Liam di 3 anni, e Filiberto Noah, che il 22 settembre spegnerà la sua seconda candelina. “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sè”, ha scritto la Brunacci, condividendo lo stesso video-annuncio postato dal marito, che vede il più piccolo della famiglia svelare che presto diventerà un fratello maggiore.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci genitori per la quarta volta: gli auguri degli amici

L’annuncio di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci ha scatenato tanta sorpresa quanta gioia nei tantissimi follower della coppia ma anche negli amici di questa. Tanti, infatti, i messaggi d’auguri ricevuti dai due. Sono arrivate le congratulazioni di Costanza Caracciolo, quelle di Marco Fantini e Beatrice Valli. “Io impazzisco. MA CHE BELLOOOOOOOO, Tesoro congratulazioni”, la gioia di Ludovica Valli. “Ricordo ancora le tue parole, vedi…mai dire mai! Congratulazioni tesoro”, ha invece scritto alla Brunacci Francesca Rocco. Sono ancora arrivati gli auguri di Chiara Ferragni e di Alice Campello. Sarà ora da scoprire se la famiglia si allargherà con un altro maschietto o se la coppia avrà la sua prima bambina.

