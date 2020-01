Mariasole Pollio/ “Amo questa vita. Ho fatto tanti sacrifici, ma non me ne sono…”

Mariasole Pollio, bellissima e con una vita davanti, è la protagonista della copertina del numero speciale del settimanale Grazia dedicata ai sedicenni della “Generazione Greta Thunberg”. Nel numero speciale del magazine diretto da Silvia Grilli, si raccontano i giovani che portano nel mondo positività ed entusiasmo. Tra i giovani più influenti c’è sicuramente Mariasole Pollio, sedicenne che, dopo essere diventata molto popolare, è la giovane protagonista della scorsa edizione e dell’edizione attualmente in onda di Don Matteo. Seguitissima sui social dove vanta più di un milione di followers, Mariasole Pollio ha anche trascorso le ultime due estati in giro per le piazze dell’Italia meridionale con il gruppo di Battiti Live. Lanciatissima e con le idee molto chiare sul proprio futuro, Mariasole non cambierebbe nulla di tutto quello che ha fatto finora. “Amo questa vita. Recitare è una passione e credo di aver dato tutta me stessa per raggiungere certi obiettivi. Anche se ho fatto dei sacrifici non me ne sono accorta”, ha raccontato Mariasole.

MARIASOLE POLLIO: “LA VITA VIRTUALE NON E’ TUTTO, MA I SOCIAL…”

Come tutti i ragazzi della sua età, Mariasole Pollio è presente sui social più importante. Con la sua bellezza e freschezza, l’attrice ha tantissimi followers a cui dedica quotidianamente parte del suo tempo. I social le hanno anche regalato tanta popolarità, ma Mariasole Pollio riesce a distinguere perfettamente la vita vera da quella virtuale. “I social sono una grande fetta della nostra vita. L’importante è sapere che non inizia e finisce tutto lì. Per me l’amicizia è quella reale, dal vivo, fatta di quotidianità. E so bene che la vita virtuale non è tutto. Anzi, sono molto gelosa del mio privato”, confessa la Pollio a Grazia. Proprio grazie ai social, infine, Mariasole svela di aver ricevuto una bellissima lezione: “La verità paga sempre. Conta mostrare più chi si è che quello che si ha. Ed è la parte più difficile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA