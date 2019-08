Mariasole Pollio, flirt con Michele Merlo?/ Indizi social: tanti “cuori” e…

C’è o c’è stato qualcosa tra Mariasole Pollio e Michele Merlo, ex Mike Bird? Sui social l’attrice e youtuber si è scambiata degli affettuosi messaggi con il cantante, ex allievo di Maria De Filippi. Partiamo dall’ultimo post pubblicato dalla 16enne, in cui compare un commento criptico di Merlo. «Mi chiedo se sarà la stessa cosa stare con un’altra che somiglia a te…» e aggiunge una emoticon triste. Si tratta di un passo della canzone “Mare” dello stesso Michele Merlo. Allora i fan si chiedono se ci sia stato qualcosa che è finito ora o se ci sia effettivamente qualcosa tra i due. In un commento di fine luglio le aveva scritto «Flowerino», invece per commentare una foto della ragazza in bikini aveva scelto una lettera con un cuore al centro. Sono tracce social che non sono passate inosservate ai più attenti, ma ve ne sono anche sull’account Instagram di Michele Merlo da parte di Mariasole Pollio.

MARIASOLE POLLIO, FLIRT CON MICHELE MERLO? INDIZI SOCIAL…

In un selfie pubblicato da Michele Merlo, in cui ribadisce di crederci sempre, come recitano i suoi tatuaggi, Mariasole Pollio lascia il suo segno con un commento molto semplice ma al tempo stesso affettuoso: un cuore. «Scusa mamma ma non riesco a smettere di crederci», aveva scritto il cantante, che si è fatto conoscere ad Amici col nome Mike Bird. La stessa emoticon che ha scelto di usare per commentare un altro post, di diverse settimane fa, in cui Michele Merlo si è fatto fotografare con una margherita in mano. Cosa ci sia di preciso tra i due non è possibile stabilirlo. Potrebbe esserci una bella amicizia come qualcosa di più. Intanto i fan fantasticano e si godono i loro bei scatti social in attesa di saperne di più. La canzone “Mare”, citata nell’ultimo post della giovane attrice, è una ballad romantica e introspettiva, che racconta la malinconia che si prova quando si ripensa ad una storia d’amore finita. E se invece ne sia cominciata una?

Visualizza questo post su Instagram con il chiasso dentro🌧 Un post condiviso da ☀️ (@mariasole_pollio) in data: 7 Ago 2019 alle ore 7:03 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA