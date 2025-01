Mariavittoria e Tommaso Franchi, arriva il confronto al Grande Fratello

Nuovo confronto nella casa del Grande Fratello andato in scena tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i due gieffini si sono parlati nelle scorse ore, con la concorrente che ha manifestato qualche sua paura nei confronti del compagno di gioco, dopo aver notato alcuni suoi atteggiamenti.

Perché Claudio (Giorgio Pasotti) non c'è in Mina Settembre 3?/ Regista svela i veri motivi: "Non torna"

“Andando oltre quando hai ragione te, è come se ci fosse una sindrome, come se io non facessi abbastanza per te, ogni cosa che io faccia non va bene e non sembra mai abbastanza, se sottolinei una cosa vuol dire questo. Io sto parlando in generale, ieri c’era una cosa, l’altro ieri era un’altra ancora, mi hai detto che non ti ho fatto questo e non ti ho fatto quello, altrimenti non verresti a dirmi certe cose. Sembra che tu dai e io non sto dando nulla” le parole di Mariavittoria nel corso di una chiacchierata con Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello 2024.

Amici 24, Anna Pettinelli minaccia Rudy Zerbi: "Sto per darti un calcio"/ La professoressa perde la pazienza

Tommaso Franchi rassicura Mariavittoria al Grande Fratello: “Fai già abbastanza per me”

A rassicurare Mariavittoria ci ha poi pensato lo stesso idraulico di Siena, che dopo aver ascoltato la versione della fidanzata Mariavittoria, si è espresso esprimendo il suo punto di vista sulla questione, tranquillizzando la compagna di gioco al Grande Fratello 2024.

“Tu ieri mi hai detto che stamattina mi avresti portato il caffè a letto, se poi non me lo porti non succede niente, sei Mariavittoria e mi piaci uguale, ma l’ho detto perché lo avevi detto tu, questi per me sono dei problemi del cavolo. Tu fai abbastanza altrimenti non starei con te” ha replicato Tommaso Franchi alla compagna di gioco nella casa del Grande Fratello 2024. Relazione dunque in crisi tra i due gieffini o solo un falso allarme? Il fatto che i due abbiano voluto parlarne apertamente ha sicuramente garantito una presa di coscienza sia a Tommaso che Mariavittoria, vedremo se ci saranno nuove evoluzioni nelle prossime ore.

Anticipazioni Mina Settembre 3, 12 gennaio 2025 su Rai 1/ Arriva Fiore, la nuova assistente sociale