Marica Pellegrinelli, chi è l’ex moglie di Eros Ramazzotti/ “Il tempo cura le ferite ma…”

Marica Pellegrinelli, la storia d’amore con Eros Ramazzotti e la nascita dei figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio

Marica Pellegrinelli è l’ex moglie del celebre cantante Eros Ramazzotti. I due hanno vissuto una bella storia d’amore, lunga dieci anni, da cui sono nati i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Quando si sono incontrati la prima volta, la Pellegrinelli era una delle modelle più apprezzate nell’intero panorama nazionale. Il primo sguardo con Ramazzotti fu fatale, anche se avvenne in maniera piuttosto casuale, durante i Wind Music Awards. All’epoca il cantante aveva quarantasei anni, ma la differenza d’età non fu d’ostacolo al sentimento che scoppiò nel giro di pochi mesi, con la bella Marica già in attesa della prima figlia Raffaela.

Nel 2014 arriva il matrimonio, la seconda celebrazione per il cantante di Più bella Cosa, fresco di divorzio con Michelle Hunziker. Fin dall’inizio della loro storia d’amore, la showgirl aveva solo un desiderio: far felice il suo uomo, al punto che non ci ha pensato due volte a lasciare l’Università per dedicarsi totalmente al compagno e alla famiglia che stavano per costruire assieme.

Marica Pellegrinelli e i rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti: “Mi fa piacere vederlo, gli auguro il meglio”

Di sicuro l’idea di diventare mamma la solleticava, anche se non credeva di diventare madre così giovane. Infatti Marica aveva solo ventuno anni quando ha incontrato Eros e messo in cantiere la piccola Raffaela Maria. I primi momenti di difficoltà arrivano nel 2019, come rivelato dall’ex moglie di Ramazzotti in una intervista rilasciata a Io Donna: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile…Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso…” .

Una crisi insanabile che ha portato alla rottura della storia d’amore con Eros, ma non ad uno stop del loro rapporto: “Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme….lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”.











