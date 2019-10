Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono lasciati?/ Fake news sul web, ma…

E’ finita tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza? Una foto dell’imprenditore in compagnia di due ragazze fa scoppiare la bomba con agenzie di stampa che, nel giro di pochissime ore, hanno lanciato la notizia che i tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il giovane imprenditore fosse già finito l’idillio. E’ davvero così? La notizia, manco a dirlo, ha fatto il giro del web e dei magazine di gossip (e non solo), ma la bufala è stata presto smentita proprio sui social da Marica Pellegrinelli. La ex moglie di Eros Ramazzotti è ancora fidanzata con l’imprenditore piemontese; un amore che i due hanno deciso di vivere lontani dai riflettori e dalle copertine. Una scelta che non sorprende visto che la modella ha sempre avuto un atteggiamento e comportamento schivo e riservato sulla sua vita privata. Anche quando era la “signora Ramazzotti”, Marica stava ben lontana dalle luci della ribalta vivendo la sua storia d’amore con semplicità e normalità.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza stanno ancora insieme?

Non c’è da preoccuparsi la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza prosegue a gonfie vele nonostante la bufala dell’ultima ora parlava di un possibile “addio” tra i due. La fake news sarebbe nata per via di una foto pubblicata sul profilo instagram dell’imprenditore piemontese che si è fatto fotografare in compagnia di due belle ragazze baciandone una sul petto. Uno scatto in bianco e nero, volutament goliardico che i malpensanti hanno subito interpretato in maniera scorretta. “Turn your passion into art (‘trasforma la tua passione in arte’)” si leggeva nella didascalia che accompagnava la foto; uno scatto alcuni giornalisti di gossip hanno letto come un chiaro segnale della fine della relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Nulla di più falso, visto che la coppia è serenamente innamorata e felice, ma vogliono vivere la loro relazione solo lontano dalle telecamere e dai media. Del resto recentemente la stessa Pellegrinelli aveva scritto sui social : “È così da dieci anni e non da pochi mesi”, quasi a rimarcare la sua scelta di mantenere riservatezza sulla sua vita privata.

